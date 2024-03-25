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Специалисты из Таджикистана помогают российским следователям - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:56 25.03.2024 (обновлено: 10:12 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/tadzhikistan-1935586150.html
Специалисты из Таджикистана помогают российским следователям
Специалисты из Таджикистана помогают российским следователям - РИА Новости, 25.03.2024
Специалисты из Таджикистана помогают российским следователям
Москва плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, обвиняемых в совершении... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:56
2024-03-25T10:12
теракт в "крокус сити холле"
россия
таджикистан
крокус
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ."Плотно взаимодействуем со всеми партнёрскими службами, включая таджикистанские. Получаем содействие, ощущаем поддержку. Оказывается помощь следователям", - сообщили агентству.Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент РФ Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
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россия, таджикистан, крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Таджикистан, Крокус, Происшествия
Специалисты из Таджикистана помогают российским следователям

Москва взаимодействует с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Плотно взаимодействуем со всеми партнёрскими службами, включая таджикистанские. Получаем содействие, ощущаем поддержку. Оказывается помощь следователям", - сообщили агентству.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
23 марта, 15:39
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Египетский политик не исключил причастности Запада к теракту в "Крокусе"
24 марта, 21:39
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТаджикистанКрокусПроисшествия
 
 
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