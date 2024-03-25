https://ria.ru/20240325/spetssluzhby-1935767088.html

Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России

Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России - РИА Новости, 25.03.2024

Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:46

2024-03-25T21:46

2024-03-25T21:46

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

следственный комитет россии (ск рф)

маргарита симоньян

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и РФ в разведывательной области. "Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да", - сказал Боррель в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о наличии сотрудничества спецслужб РФ и ЕС в области разведки, несмотря на разногласия из-за ситуации на Украине. Боррель также вновь осудил теракт. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935280773.html

https://ria.ru/20240325/rany-1935766656.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik