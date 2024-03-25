Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России
Боррель после теракта в "Крокусе" заявил о наличии кооперации спецслужб ЕС и РФ
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и РФ в разведывательной области.
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"Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да", - сказал Боррель в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о наличии сотрудничества спецслужб РФ и ЕС в области разведки, несмотря на разногласия из-за ситуации на Украине.
Боррель также вновь осудил теракт.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Боррель осудил теракт в "Крокусе"
23 марта, 14:27
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.