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Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:46 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/spetssluzhby-1935767088.html
Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России
Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России - РИА Новости, 25.03.2024
Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:46
2024-03-25T21:46
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
следственный комитет россии (ск рф)
маргарита симоньян
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и РФ в разведывательной области. "Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да", - сказал Боррель в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о наличии сотрудничества спецслужб РФ и ЕС в области разведки, несмотря на разногласия из-за ситуации на Украине. Боррель также вновь осудил теракт. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935280773.html
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в мире, россия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, Следственный комитет России (СК РФ), Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России

Боррель после теракта в "Крокусе" заявил о наличии кооперации спецслужб ЕС и РФ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и РФ в разведывательной области.
«
"Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да", - сказал Боррель в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о наличии сотрудничества спецслужб РФ и ЕС в области разведки, несмотря на разногласия из-за ситуации на Украине.
Боррель также вновь осудил теракт.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Автомобили скорой помощи на дороге у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Боррель осудил теракт в "Крокусе"
23 марта, 14:27
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудники скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран
Вчера, 21:43
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)Маргарита СимоньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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