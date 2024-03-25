Сийярто оценил сотрудничество Венгрии с "Росатомом" по АЭС "Пакш-2"
Сийярто заявил, что Венгрия довольна сотрудничеством с "Росатомом" по "Пакш-2"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", - сказал он журналистам на полях "Атомэкспо".
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Как сообщалось, начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".