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Сийярто оценил сотрудничество Венгрии с "Росатомом" по АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 25.03.2024
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Ядерные технологии
 
14:30 25.03.2024 (обновлено: 15:05 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/sotrudnichestvo-1935660831.html
Сийярто оценил сотрудничество Венгрии с "Росатомом" по АЭС "Пакш-2"
Сийярто оценил сотрудничество Венгрии с "Росатомом" по АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 25.03.2024
Сийярто оценил сотрудничество Венгрии с "Росатомом" по АЭС "Пакш-2"
Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:30
2024-03-25T15:05
венгрия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ядерные технологии
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", - сказал он журналистам на полях "Атомэкспо".В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Как сообщалось, начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны."Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
https://ria.ru/20240304/sotrudnichestvo-1931031218.html
https://ria.ru/20240321/paksh-2-1934706094.html
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венгрия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", будапешт, петер сийярто, аэс "пакш", аэс "пакш-2"
Венгрия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ядерные технологии, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2"
Сийярто оценил сотрудничество Венгрии с "Росатомом" по АЭС "Пакш-2"

Сийярто заявил, что Венгрия довольна сотрудничеством с "Росатомом" по "Пакш-2"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", - сказал он журналистам на полях "Атомэкспо".
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
4 марта, 15:06
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Как сообщалось, начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Орбан поприветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере
21 марта, 14:42
 
Ядерные технологииВенгрияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БудапештПетер СийяртоАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"
 
 
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