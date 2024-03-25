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Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали ПТРК "Штурм-С" - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 25.03.2024 (обновлено: 07:47 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/shturm-s-1935570894.html
Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали ПТРК "Штурм-С"
Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали ПТРК "Штурм-С" - РИА Новости, 25.03.2024
Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали ПТРК "Штурм-С"
Бойцы отряда "Русь" бригады "Восток - V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", продемонстрировали редкий противотанковый... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:09
2024-03-25T07:47
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 мар – РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" бригады "Восток - V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", продемонстрировали редкий противотанковый комплекс "Штурм-С" на базе многоцелевого бронетранспортера МТ-ЛБ, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов в зоне СВО. "Штурм-С" является довольно редким образцом бронетехники и не теряет свою актуальность и в условиях нынешних боевых действий. Его преимуществом является высокая скорострельность и увеличенная мощность боеприпаса. Оператор с позывным "Дизель" подчеркнул, что данная техника обладает высокой убойной мощностью и позволяет поражать широкий спектр целей. "У нее убойность хорошая, противнику просто негде укрыться от нее. Работаем по легкобронированной технике, блиндажам", - рассказал он. Военнослужащие отряда "Русь" регулярно тренируются и осваивают различные виды техники. "График довольно плотный, то есть от рассвета и до заката, можно сказать, люди тренируются. Работа проводится по конкретным дисциплинам, штурмовым действиям и прочему", - рассказал командир отряда с позывным "Русь". "Штурм-С" - самоходный противотанковый ракетный комплекс на базе бронемашины МТ-ЛБ. Управляемые ракеты "Штурм" и "Атака" могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью, "Атака" также может быть снабжена стержневой боевой частью.
https://ria.ru/20240325/grad-1935566206.html
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926766898.html
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РИА Новости
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали ПТРК "Штурм-С"

Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали ПТРК "Штурм-С" на базе МТ-ЛБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 мар – РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" бригады "Восток - V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", продемонстрировали редкий противотанковый комплекс "Штурм-С" на базе многоцелевого бронетранспортера МТ-ЛБ, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов в зоне СВО.
«
"Штурм-С" является довольно редким образцом бронетехники и не теряет свою актуальность и в условиях нынешних боевых действий. Его преимуществом является высокая скорострельность и увеличенная мощность боеприпаса.
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"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец
Вчера, 05:15
Оператор с позывным "Дизель" подчеркнул, что данная техника обладает высокой убойной мощностью и позволяет поражать широкий спектр целей.
"У нее убойность хорошая, противнику просто негде укрыться от нее. Работаем по легкобронированной технике, блиндажам", - рассказал он.
ПТРК - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артемовска
12 февраля, 05:07
Военнослужащие отряда "Русь" регулярно тренируются и осваивают различные виды техники. "График довольно плотный, то есть от рассвета и до заката, можно сказать, люди тренируются. Работа проводится по конкретным дисциплинам, штурмовым действиям и прочему", - рассказал командир отряда с позывным "Русь".
"Штурм-С" - самоходный противотанковый ракетный комплекс на базе бронемашины МТ-ЛБ. Управляемые ракеты "Штурм" и "Атака" могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью, "Атака" также может быть снабжена стержневой боевой частью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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