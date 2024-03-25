https://ria.ru/20240325/semya-1935609481.html

В "Крокус Сити Холле" погибла семейная пара из Кирова

В "Крокус Сити Холле" погибла семейная пара из Кирова - РИА Новости, 25.03.2024

В "Крокус Сити Холле" погибла семейная пара из Кирова

Семейная пара из Кирова – Ирина и Павел Окишевы - погибли при теракте в "Крокус сити холле", сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:29

2024-03-25T11:29

2024-03-25T13:22

теракт в "крокус сити холле"

киров

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Семейная пара из Кирова – Ирина и Павел Окишевы - погибли при теракте в "Крокус сити холле", сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Теракт унес жизни сотен людей. Среди них были кировчане — Павел и Ирина Окишевы. Отправились в Москву на концерт. 27 марта Павлу должно было исполниться 35 лет. Еще раз выражаю соболезнования родным и близким всех жертв этой чудовищной атаки", - сказал Соколов в ходе еженедельного совещания. Как рассказала РИА Новости жительница Кирова Кристина Кондакова, Ирина Окишева была известным в городе фотографом. Билеты на концерт им подарили друзья. Имена Ирины и Павла в списке погибших обнаружила подруга семьи. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

киров

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киров, происшествия