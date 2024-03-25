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Путин: нужно выяснить, действительно ли исламисты решили нанести удар - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:10 25.03.2024 (обновлено: 21:27 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/putin-1935760995.html
Путин: нужно выяснить, действительно ли исламисты решили нанести удар
Путин: нужно выяснить, действительно ли исламисты решили нанести удар - РИА Новости, 25.03.2024
Путин: нужно выяснить, действительно ли исламисты решили нанести удар
Во время совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на ряд вопросов, например, действительно ли радикальные исламисты решили РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:10
2024-03-25T21:27
россия
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Во время совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на ряд вопросов, например, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России, заявил президент РФ Владимир Путин."В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, например, действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта", - сказал Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".Глава государства отметил, что еще один вопрос - как радикальные исламисты, которые позиционируют себя в качестве правоверных мусульман, исповедующих "чистый ислам", идут на совершение "тяжких зверств и преступлений" в священный для мусульман месяц Рамадан."На эти, как и на другие (вопросы), более конкретные, профессиональные для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить", - добавил президент.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935763647.html
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россия, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин: нужно выяснить, действительно ли исламисты решили нанести удар

Путин: нужно понять, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Во время совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на ряд вопросов, например, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, например, действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта", - сказал Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
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Глава государства отметил, что еще один вопрос - как радикальные исламисты, которые позиционируют себя в качестве правоверных мусульман, исповедующих "чистый ислам", идут на совершение "тяжких зверств и преступлений" в священный для мусульман месяц Рамадан.
«
"На эти, как и на другие (вопросы), более конкретные, профессиональные для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить", - добавил президент.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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