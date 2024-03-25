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Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы - РИА Новости, 25.03.2024
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14:19 25.03.2024 (обновлено: 14:33 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935656421.html
Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы
Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы - РИА Новости, 25.03.2024
Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы
Диалог с бизнесом, широкий набор стимулов и продуманные меры поддержки со стороны городских властей обеспечивают опережающий рост столичной промышленности,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:19
2024-03-25T14:33
москва
сергей собянин
александр крутов
экономика
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Диалог с бизнесом, широкий набор стимулов и продуманные меры поддержки со стороны городских властей обеспечивают опережающий рост столичной промышленности, прокомментировали эксперты сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о двукратном росте выпуска на промпредприятиях города."Правительство Москвы использует широкий набор мер поддержки, предоставляя весь спектр возможностей, определяемых бюджетной политикой региона. Оперативное принятие решений, системный диалог с предпринимателями и понимание взаимосвязей в промышленных и социальных процессах характеризуют ответственный подход города к столичным производителям", - сказал РИА Новости вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Александр Крутов.По его словам, неоспоримую помощь в этих процессах оказывают создание привлекательных условий оплаты труда в производственных отраслях, высокий спрос на развитие кадрового потенциала и непрерывно совершенствующиеся механизмы социальной защиты работников столичных предприятий частного сектора.В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота указывает, что проблематика стимулирования промышленного производства и создания высокотехнологичной производственной базы всегда находилась во главе угла стратегии социально-экономического развития Москвы."Отличные результаты, достигнутые столичной промышленностью, являются следствием как хорошо продуманных стимулов для предприятий, ставших сегодня флагманами современных и перспективных индустрий, так и целенаправленных инвестиций, осуществляемых все эти годы", - сказал эксперт РИА Новости.Так, по его словам, "беспрецедентные преференции" предприятиям дает статус резидента особой экономической зоны. "Поскольку высокотехнологичные индустрии особенно чувствительны к продуманным программам стимулирования, именно московская ОЭЗ стала благодатной почвой для взращивания ключевых предприятий в таких отраслях, как фармацевтическая, машиностроительная и индустрия БПЛА", - уточнил Бархота.Ранее в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что промышленные предприятия Москвы за семь лет нарастили объём производства более чем в два раза. Он напомнил, что сегодня промышленникам доступно свыше 20 системных городских мер поддержки, среди которых специальные статусы, субсидии и целевые займы, а также льготная аренда земли при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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москва, сергей собянин, александр крутов, экономика
Москва, Сергей Собянин, Александр Крутов, Экономика

Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы

© iStock.com / SmederevacРаботники производственной линии контролируют производственный процесс
Работники производственной линии контролируют производственный процесс - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© iStock.com / Smederevac
Работники производственной линии контролируют производственный процесс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Диалог с бизнесом, широкий набор стимулов и продуманные меры поддержки со стороны городских властей обеспечивают опережающий рост столичной промышленности, прокомментировали эксперты сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о двукратном росте выпуска на промпредприятиях города.
«
"Правительство Москвы использует широкий набор мер поддержки, предоставляя весь спектр возможностей, определяемых бюджетной политикой региона. Оперативное принятие решений, системный диалог с предпринимателями и понимание взаимосвязей в промышленных и социальных процессах характеризуют ответственный подход города к столичным производителям", - сказал РИА Новости вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Александр Крутов.
По его словам, неоспоримую помощь в этих процессах оказывают создание привлекательных условий оплаты труда в производственных отраслях, высокий спрос на развитие кадрового потенциала и непрерывно совершенствующиеся механизмы социальной защиты работников столичных предприятий частного сектора.
В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота указывает, что проблематика стимулирования промышленного производства и создания высокотехнологичной производственной базы всегда находилась во главе угла стратегии социально-экономического развития Москвы.
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«
"Отличные результаты, достигнутые столичной промышленностью, являются следствием как хорошо продуманных стимулов для предприятий, ставших сегодня флагманами современных и перспективных индустрий, так и целенаправленных инвестиций, осуществляемых все эти годы", - сказал эксперт РИА Новости.
Так, по его словам, "беспрецедентные преференции" предприятиям дает статус резидента особой экономической зоны. "Поскольку высокотехнологичные индустрии особенно чувствительны к продуманным программам стимулирования, именно московская ОЭЗ стала благодатной почвой для взращивания ключевых предприятий в таких отраслях, как фармацевтическая, машиностроительная и индустрия БПЛА", - уточнил Бархота.
Ранее в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что промышленные предприятия Москвы за семь лет нарастили объём производства более чем в два раза. Он напомнил, что сегодня промышленникам доступно свыше 20 системных городских мер поддержки, среди которых специальные статусы, субсидии и целевые займы, а также льготная аренда земли при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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