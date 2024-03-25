https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935656421.html

Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы

Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы - РИА Новости, 25.03.2024

Эксперты: стимулы и поддержка от города двигают промышленность Москвы

Диалог с бизнесом, широкий набор стимулов и продуманные меры поддержки со стороны городских властей обеспечивают опережающий рост столичной промышленности,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:19

2024-03-25T14:19

2024-03-25T14:33

москва

сергей собянин

александр крутов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927053504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29350a806026e114a87020c45fadac1b.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Диалог с бизнесом, широкий набор стимулов и продуманные меры поддержки со стороны городских властей обеспечивают опережающий рост столичной промышленности, прокомментировали эксперты сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о двукратном росте выпуска на промпредприятиях города."Правительство Москвы использует широкий набор мер поддержки, предоставляя весь спектр возможностей, определяемых бюджетной политикой региона. Оперативное принятие решений, системный диалог с предпринимателями и понимание взаимосвязей в промышленных и социальных процессах характеризуют ответственный подход города к столичным производителям", - сказал РИА Новости вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Александр Крутов.По его словам, неоспоримую помощь в этих процессах оказывают создание привлекательных условий оплаты труда в производственных отраслях, высокий спрос на развитие кадрового потенциала и непрерывно совершенствующиеся механизмы социальной защиты работников столичных предприятий частного сектора.В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота указывает, что проблематика стимулирования промышленного производства и создания высокотехнологичной производственной базы всегда находилась во главе угла стратегии социально-экономического развития Москвы."Отличные результаты, достигнутые столичной промышленностью, являются следствием как хорошо продуманных стимулов для предприятий, ставших сегодня флагманами современных и перспективных индустрий, так и целенаправленных инвестиций, осуществляемых все эти годы", - сказал эксперт РИА Новости.Так, по его словам, "беспрецедентные преференции" предприятиям дает статус резидента особой экономической зоны. "Поскольку высокотехнологичные индустрии особенно чувствительны к продуманным программам стимулирования, именно московская ОЭЗ стала благодатной почвой для взращивания ключевых предприятий в таких отраслях, как фармацевтическая, машиностроительная и индустрия БПЛА", - уточнил Бархота.Ранее в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что промышленные предприятия Москвы за семь лет нарастили объём производства более чем в два раза. Он напомнил, что сегодня промышленникам доступно свыше 20 системных городских мер поддержки, среди которых специальные статусы, субсидии и целевые займы, а также льготная аренда земли при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

https://ria.ru/20240311/proizvodstvo-1931828842.html

https://ria.ru/20240312/zaymy-1932369231.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей собянин, александр крутов, экономика