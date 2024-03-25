https://ria.ru/20240325/patsienty-1935688539.html

Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации

Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации - РИА Новости, 25.03.2024

Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации

Пациентов начали пускать в здание консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, который ранее... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:53

2024-03-25T15:53

2024-03-25T15:53

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пациентов начали пускать в здание консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, который ранее эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в здание начали запускать сотрудников центра, также территорию стали покидать сотрудники спецслужб. Работа самого центра продолжается - пациенты могут зайти внутрь и получить талон на посещение врача. У всех заходящих в центр досматривают личные вещи, обстановка в здании КДЦ спокойная. Ранее директор центра Олег Карпов сообщил РИА Новости, что пациентов и персонал эвакуировали из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, на месте работали кинологи, спецслужбы.

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Пациенты на входе в КДЦ "Измайловский" после эвакуации Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации, передает корреспондент РИА Новости. Тем временем звонки с угрозами минирования поступают на объекты во многих регионах России: серия ложных звонков зафиксирована, например, в Ижевске, Ульяновской и Свердловской областях. 2024-03-25T15:53 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва, общество