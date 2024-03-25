https://ria.ru/20240325/patsienty-1935688539.html
Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации
Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации - РИА Новости, 25.03.2024
Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации
Пациентов начали пускать в здание консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, который ранее... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:53
2024-03-25T15:53
2024-03-25T15:53
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
москва
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пациентов начали пускать в здание консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, который ранее эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в здание начали запускать сотрудников центра, также территорию стали покидать сотрудники спецслужб. Работа самого центра продолжается - пациенты могут зайти внутрь и получить талон на посещение врача. У всех заходящих в центр досматривают личные вещи, обстановка в здании КДЦ спокойная. Ранее директор центра Олег Карпов сообщил РИА Новости, что пациентов и персонал эвакуировали из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, на месте работали кинологи, спецслужбы.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
москва
РИА Новости
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Пациенты на входе в КДЦ "Измайловский" после эвакуации
Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации, передает корреспондент РИА Новости.
Тем временем звонки с угрозами минирования поступают на объекты во многих регионах России: серия ложных звонков зафиксирована, например, в Ижевске, Ульяновской и Свердловской областях.
2024-03-25T15:53
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва, общество
Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Москва, Общество
Пациентов начали пускать в КДЦ "Измайловский" после эвакуации
Пациентов начали пускать в здание КДЦ центра имени Пирогова после эвакуации