https://ria.ru/20240325/feyki-1935659478.html

Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки

Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки - РИА Новости, 25.03.2024

Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки

Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:25

2024-03-25T14:25

2024-03-25T14:25

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник. Издание "ОВД-Инфо"* называет Агееву участницей несогласованных антивоенных акций в Москве. "Судом назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года", - рассказал собеседник агентства из суда.*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.

https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html

https://ria.ru/20240321/arest-1934702106.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия