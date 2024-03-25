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Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки - РИА Новости, 25.03.2024
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14:25 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/feyki-1935659478.html
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки - РИА Новости, 25.03.2024
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки
Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:25
2024-03-25T14:25
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник. Издание "ОВД-Инфо"* называет Агееву участницей несогласованных антивоенных акций в Москве. "Судом назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года", - рассказал собеседник агентства из суда.*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html
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Дарья Буймова
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60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки

Участницу несогласованных акций Агееву приговорили к восьми годам за фейки о ВС

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник.
Издание "ОВД-Инфо"* называет Агееву участницей несогласованных антивоенных акций в Москве.
Кирилл Канахин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену
26 февраля, 16:11
"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года", - рассказал собеседник агентства из суда.
*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net
21 марта, 14:34
 
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