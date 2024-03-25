https://ria.ru/20240325/feyki-1935659478.html
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки - РИА Новости, 25.03.2024
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки
Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:25
2024-03-25T14:25
2024-03-25T14:25
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник. Издание "ОВД-Инфо"* называет Агееву участницей несогласованных антивоенных акций в Москве. "Судом назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года", - рассказал собеседник агентства из суда.*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки
Участницу несогласованных акций Агееву приговорили к восьми годам за фейки о ВС
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву за распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник.
Издание "ОВД-Инфо"* называет Агееву участницей несогласованных антивоенных акций в Москве.
"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года", - рассказал собеседник агентства из суда.
*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.