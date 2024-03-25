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Движение большегрузов ограничат в Липецкой области
Движение большегрузов ограничат в Липецкой области - РИА Новости, 25.03.2024
Движение большегрузов ограничат в Липецкой области
В Липецкой области на месяц ограничат движение автотранспорта, в котором нагрузка на любую ось превышает шесть тонн, по дорогам в региона; ограничение будет... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:08
2024-03-25T14:08
2024-03-25T14:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. В Липецкой области на месяц ограничат движение автотранспорта, в котором нагрузка на любую ось превышает шесть тонн, по дорогам в региона; ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор пояснил, цель вводимого ограничения - сохранение дорог от разрушения в период неблагоприятных климатических условий: после зимы несущая способность конструктивных элементов полотна снижена, за месяц дороги высохнут и вернутся к первоначальным эксплуатационным показателям. "В регионе за последние пять лет большие средства вложены в обновление дорожного хозяйства – построено 85,3 километра дорог, отремонтировано почти три тысячи километров. Работа в этом направлении будет продолжена. Но важно также соблюдать правила эксплуатации дорожных объектов, чтобы они служили долго – даже дольше гарантийных обязательств", – отметил Артамонов. Он также добавил, что ограничения на проезд большегрузов по региональным дорогам с асфальтобетонным покрытием планируется ввести и летом с 15 июня по 15 августа. По словам Артамонова, температура в этот период может подниматься выше 32 градусов по шкале Цельсия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. В Липецкой области на месяц ограничат движение автотранспорта, в котором нагрузка на любую ось превышает шесть тонн, по дорогам в региона; ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор пояснил, цель вводимого ограничения - сохранение дорог от разрушения в период неблагоприятных климатических условий: после зимы несущая способность конструктивных элементов полотна снижена, за месяц дороги высохнут и вернутся к первоначальным эксплуатационным показателям.
"В регионе за последние пять лет большие средства вложены в обновление дорожного хозяйства – построено 85,3 километра дорог, отремонтировано почти три тысячи километров. Работа в этом направлении будет продолжена. Но важно также соблюдать правила эксплуатации дорожных объектов, чтобы они служили долго – даже дольше гарантийных обязательств", – отметил Артамонов.
Он также добавил, что ограничения на проезд большегрузов по региональным дорогам с асфальтобетонным покрытием планируется ввести и летом с 15 июня по 15 августа. По словам Артамонова
, температура в этот период может подниматься выше 32 градусов по шкале Цельсия.