https://ria.ru/20240325/assanzh-1935727109.html

Окончательное решение по экстрадиции Ассанжа ожидается 26 марта

Окончательное решение по экстрадиции Ассанжа ожидается 26 марта - РИА Новости, 25.03.2024

Окончательное решение по экстрадиции Ассанжа ожидается 26 марта

Окончательное решение по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ожидается во вторник, 26 марта, суд постановит, сможет ли он продолжать... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:22

2024-03-25T18:22

2024-03-25T18:23

в мире

сша

багдад (город)

лондон

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Окончательное решение по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ожидается во вторник, 26 марта, суд постановит, сможет ли он продолжать оспаривать решение Лондона о его высылке в США в британских судах, сообщила в понедельник супруга Стелла Ассанж на своей странице в соцсети X.В конце февраля в Лондоне завершились слушания, где рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США."Решение завтра", - написала она.Ожидается, что решение будет вынесено в 10.30 по местному времени (13.30 мск).Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240320/assanzh-1934573366.html

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

сша

багдад (город)

лондон

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Наталья Макарова

в мире, сша, багдад (город), лондон, джулиан ассанж, wikileaks