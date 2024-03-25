Окончательное решение по экстрадиции Ассанжа ожидается 26 марта
Жена Ассанжа сообщила, что решение об экстрадиции супруга ожидается 26 марта
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Окончательное решение по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ожидается во вторник, 26 марта, суд постановит, сможет ли он продолжать оспаривать решение Лондона о его высылке в США в британских судах, сообщила в понедельник супруга Стелла Ассанж на своей странице в соцсети X.
В конце февраля в Лондоне завершились слушания, где рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США.
"Решение завтра", - написала она.
Ожидается, что решение будет вынесено в 10.30 по местному времени (13.30 мск).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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