https://ria.ru/20240325/aslamov-1935660079.html

Начальник колонии №37 в Пермском крае обжаловал арест по делу о взятке

Начальник колонии №37 в Пермском крае обжаловал арест по делу о взятке - РИА Новости, 25.03.2024

Начальник колонии №37 в Пермском крае обжаловал арест по делу о взятке

Начальник колонии №37 в Пермском крае Илья Асламов обжаловал арест по делу о покушении на получение взятки, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:28

2024-03-25T14:28

2024-03-25T14:28

пермский край

происшествия

пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 25 мар - РИА Новости. Начальник колонии №37 в Пермском крае Илья Асламов обжаловал арест по делу о покушении на получение взятки, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде. На прошлой неделе Асламову районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 17 мая. По данным краевого следкома, в отношении руководителя ИК-37 возбуждено дело о покушении на получение взятки в крупном размере. В материалах также фигурирует пермский бизнесмен Олег Попов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве. Предприниматель был арестован судом до середины мая. "Сегодня поступила жалоба от адвоката И. А. Асламова. Ее будет рассматривать Пермский краевой суд, туда будут направлены материалы", - сказали в суде. Собеседница добавила, что от Попова аналогичного заявления пока не было, на подачу документа отводится 15-дневный срок. Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.

https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

https://ria.ru/20240124/arest-1923274375.html

пермский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермский край, происшествия, пермский краевой суд