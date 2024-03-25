https://ria.ru/20240325/aes-1935727535.html

Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС

Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС - РИА Новости, 25.03.2024

Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС

Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа заявил в интервью РИА Новости о планах подписать в понедельник с РФ дорожную карту по... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:23

2024-03-25T18:23

2024-03-25T18:40

буркина-фасо

россия

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935729326_679:669:3131:2048_1920x0_80_0_0_e19a3e7f321aaee7eeb32b7fd7b896db.jpg

СОЧИ, 25 мар - РИА Новости. Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа заявил в интервью РИА Новости о планах подписать в понедельник с РФ дорожную карту по строительству АЭС в стране."Мы здесь сегодня, чтобы также продолжить внесение поправок и, возможно, подписать дорожную карту, которая должна привести к строительству этой атомной электростанции", - заявил министр.В октябре прошлого года правительство Буркина-Фасо сообщило, что подписало меморандум с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения".

https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930809145.html

буркина-фасо

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

буркина-фасо, россия, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"