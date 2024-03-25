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Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС - РИА Новости, 25.03.2024
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18:23 25.03.2024 (обновлено: 18:40 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/aes-1935727535.html
Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС
Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС - РИА Новости, 25.03.2024
Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС
Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа заявил в интервью РИА Новости о планах подписать в понедельник с РФ дорожную карту по... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:23
2024-03-25T18:40
буркина-фасо
россия
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 25 мар - РИА Новости. Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа заявил в интервью РИА Новости о планах подписать в понедельник с РФ дорожную карту по строительству АЭС в стране."Мы здесь сегодня, чтобы также продолжить внесение поправок и, возможно, подписать дорожную карту, которая должна привести к строительству этой атомной электростанции", - заявил министр.В октябре прошлого года правительство Буркина-Фасо сообщило, что подписало меморандум с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения".
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930809145.html
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буркина-фасо, россия, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Буркина-Фасо, Россия, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Буркина-Фасо планирует договориться с Россией о строительстве АЭС

Буркина-Фасо планирует подписать дорожную карту с Россией по строительству АЭС

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 мар - РИА Новости. Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа заявил в интервью РИА Новости о планах подписать в понедельник с РФ дорожную карту по строительству АЭС в стране.
"Мы здесь сегодня, чтобы также продолжить внесение поправок и, возможно, подписать дорожную карту, которая должна привести к строительству этой атомной электростанции", - заявил министр.
В октябре прошлого года правительство Буркина-Фасо сообщило, что подписало меморандум с Россией о строительстве атомной электростанции, которая "покроет энергетические потребности населения".
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС
3 марта, 10:30
 
Буркина-ФасоРоссияЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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