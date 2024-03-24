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Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:27 24.03.2024 (обновлено: 17:37 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html
Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт
Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2024
Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт
Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, считает военный эксперт,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:27
2024-03-24T17:37
теракт в "крокус сити холле"
душанбе
украина
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935063972_0:213:3262:2048_1920x0_80_0_0_60df881fb72833523ebff78e80078d6e.jpg
ДУШАНБЕ, 24 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, считает военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов.По его словам, за несколько недель до теракта на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион"."Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе, его посол - экс-глава внешней разведки, а само консульство за несколько недель до теракта искало исполнителей, опубликовав в открытую на странице посольства Украины в Таджикистане заказ на наем убийц", - заявил он РИА Новости, добавив, что диппредставительство Украины в опубликованном сообщении предоставляло все контакты — потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить.Рахмонов постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинского посольства. С 2014 года украинские дипломаты несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону республики, участие граждан Таджикистана в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо.По данным Рахмонова, который предоставил РИА Новости скриншот объявления с сайта посольства, последние такие призывы к иностранцам были на интернет-странице диппредставительства Украины 9 и 18 марта. При этом он не уточнил, когда именно был сделан этот скриншот. По его словам, появившееся 18 марта сообщение "провисело там не больше двух дней". В настоящий момент подобного объявления там больше нет, убедился корреспондент РИА Новости."Работу по вербовке иностранцев возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов — экс-председатель Внешней разведки при Зеленском", - сообщил эксперт.Посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов был главой службы внешней разведки Украины с сентября 2019 по июнь 2020 года.Рахмонов подчеркнул, что уроженцы Таджикистана регулярно становятся целью вербовки украинских спецслужб."Теперь, когда заказ выполнен, заявка на поиск убийц удалена, однако интернет помнит все — скриншот объявления сохранился у местных СМИ. Террористическая организация ГУР попыталась одним выстрелом двух зайцев — разжечь межнациональную рознь и изощренно убить больше мирных граждан", - сказал Рахмонов."Как сказал президент России Владимир Путин, возмездие неминуемо, а за смерть россиян заплатят все причастные!" - добавил он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 154 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.На данный момент на месте теракта в "Крокус сити холле" обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, на данный момент опознано 62 тела, сообщил Следственный комитет РФ.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, решительно осудив террористический акт в комплексе "Крокус сити холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии", сообщает пресс-служба главы государства. Путин и президент Рахмон отметили, что спецслужбы стран активизируют работу по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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душанбе, украина, таджикистан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Душанбе, Украина, Таджикистан
Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт

Эксперт: исполнителей теракта в "Крокусе" вербовало посольство Украины в Душанбе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стрельба в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 24 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, считает военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов.
По его словам, за несколько недель до теракта на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион".
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
"Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе, его посол - экс-глава внешней разведки, а само консульство за несколько недель до теракта искало исполнителей, опубликовав в открытую на странице посольства Украины в Таджикистане заказ на наем убийц", - заявил он РИА Новости, добавив, что диппредставительство Украины в опубликованном сообщении предоставляло все контакты — потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить.
Рахмонов постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинского посольства. С 2014 года украинские дипломаты несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону республики, участие граждан Таджикистана в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо.
По данным Рахмонова, который предоставил РИА Новости скриншот объявления с сайта посольства, последние такие призывы к иностранцам были на интернет-странице диппредставительства Украины 9 и 18 марта. При этом он не уточнил, когда именно был сделан этот скриншот. По его словам, появившееся 18 марта сообщение "провисело там не больше двух дней". В настоящий момент подобного объявления там больше нет, убедился корреспондент РИА Новости.
"Работу по вербовке иностранцев возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов — экс-председатель Внешней разведки при Зеленском", - сообщил эксперт.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
Посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов был главой службы внешней разведки Украины с сентября 2019 по июнь 2020 года.
Рахмонов подчеркнул, что уроженцы Таджикистана регулярно становятся целью вербовки украинских спецслужб.
"Теперь, когда заказ выполнен, заявка на поиск убийц удалена, однако интернет помнит все — скриншот объявления сохранился у местных СМИ. Террористическая организация ГУР попыталась одним выстрелом двух зайцев — разжечь межнациональную рознь и изощренно убить больше мирных граждан", - сказал Рахмонов.
"Как сказал президент России Владимир Путин, возмездие неминуемо, а за смерть россиян заплатят все причастные!" - добавил он.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
Вчера, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 154 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
На данный момент на месте теракта в "Крокус сити холле" обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, на данный момент опознано 62 тела, сообщил Следственный комитет РФ.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
23 марта, 15:39
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, решительно осудив террористический акт в комплексе "Крокус сити холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии", сообщает пресс-служба главы государства. Путин и президент Рахмон отметили, что спецслужбы стран активизируют работу по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ДушанбеУкраинаТаджикистан
 
 
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