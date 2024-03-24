https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html

Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт

Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2024

Вербовка террористов проходила через посольство Украины, считает эксперт

Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, считает военный эксперт,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:27

2024-03-24T14:27

2024-03-24T17:37

теракт в "крокус сити холле"

душанбе

украина

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 24 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, считает военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов.По его словам, за несколько недель до теракта на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион"."Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе, его посол - экс-глава внешней разведки, а само консульство за несколько недель до теракта искало исполнителей, опубликовав в открытую на странице посольства Украины в Таджикистане заказ на наем убийц", - заявил он РИА Новости, добавив, что диппредставительство Украины в опубликованном сообщении предоставляло все контакты — потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить.Рахмонов постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинского посольства. С 2014 года украинские дипломаты несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону республики, участие граждан Таджикистана в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо.По данным Рахмонова, который предоставил РИА Новости скриншот объявления с сайта посольства, последние такие призывы к иностранцам были на интернет-странице диппредставительства Украины 9 и 18 марта. При этом он не уточнил, когда именно был сделан этот скриншот. По его словам, появившееся 18 марта сообщение "провисело там не больше двух дней". В настоящий момент подобного объявления там больше нет, убедился корреспондент РИА Новости."Работу по вербовке иностранцев возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов — экс-председатель Внешней разведки при Зеленском", - сообщил эксперт.Посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов был главой службы внешней разведки Украины с сентября 2019 по июнь 2020 года.Рахмонов подчеркнул, что уроженцы Таджикистана регулярно становятся целью вербовки украинских спецслужб."Теперь, когда заказ выполнен, заявка на поиск убийц удалена, однако интернет помнит все — скриншот объявления сохранился у местных СМИ. Террористическая организация ГУР попыталась одним выстрелом двух зайцев — разжечь межнациональную рознь и изощренно убить больше мирных граждан", - сказал Рахмонов."Как сказал президент России Владимир Путин, возмездие неминуемо, а за смерть россиян заплатят все причастные!" - добавил он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 154 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.На данный момент на месте теракта в "Крокус сити холле" обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, на данный момент опознано 62 тела, сообщил Следственный комитет РФ.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, решительно осудив террористический акт в комплексе "Крокус сити холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии", сообщает пресс-служба главы государства. Путин и президент Рахмон отметили, что спецслужбы стран активизируют работу по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

душанбе, украина, таджикистан