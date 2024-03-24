https://ria.ru/20240324/terakt-1935446434.html

Глава исполкома ОНФ сравнил бомбардировки Белграда и теракт в "Крокусе"

Глава исполкома ОНФ сравнил бомбардировки Белграда и теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Глава исполкома ОНФ сравнил бомбардировки Белграда и теракт в "Крокусе"

Глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов сообщил, что в бомбардировках Белграда силами НАТО и в теракте в "Крокусе" похожий "почерк". РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:39

2024-03-24T11:39

2024-03-24T11:39

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов сообщил, что в бомбардировках Белграда силами НАТО и в теракте в "Крокусе" похожий "почерк". В день 25-й годовщины начала бомбардировок Союзной Республики Югославия блоком НАТО представители Народного фронта отдали дань памяти жертвам агрессии и возложили цветы к посольству Сербии. "Мы сегодня здесь вместе с нашим братским сербским народом. И сегодня в России день траура по безвинно погибшим жертвам террористического акта в Крокусе. Это очень символично, что два братских народа сегодня вместе. Расследование ещё не завершено. Но почерк очень знакомый - бороться с суверенными государствами ценой жизни мирных жителей", - сообщил Кузнецов в ходе мероприятия. Глава исполкома ОНФ подчеркнул, что события в Белграде, произошедшие 25 лет назад, никогда не будут забыты так же, как погибшие мирные жители Донецка, Белгорода и жертвы теракта в "Крокусе". "Мы сделаем все для того, чтобы то, что сегодня происходит на Украине завершилось таким образом, чтобы никогда больше неповадно было странам НАТО упражняться на чужой земле и не считаясь с жизнями мирных жителей наводить там свои порядки", - добавил он. Двадцать четвертое марта было объявлено днём общенационального траура в России в связи с терактом в "Крокусе". 24 марта 1999 года начались бомбардировки НАТО Югославии.

https://ria.ru/20240324/nato-1935429198.html

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Дарья Буймова

в мире, белград (город), россия, сербия, нато, крокус, общероссийский народный фронт