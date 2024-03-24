https://ria.ru/20240324/tankisty-1935395155.html

Танкисты выразили поддержку пострадавшим в "Крокусе"

Танкисты выразили поддержку пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Танкисты выразили поддержку пострадавшим в "Крокусе"

Танкисты батальона "Август" 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг", выполняющие задачи в зоне спецоперации, выразили поддержку жителям всей России после РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:12

2024-03-24T01:12

2024-03-24T01:12

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

крокус сити холл

вооруженные силы рф

общество

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ЛУГАНСК, 24 мар – РИА Новости. Танкисты батальона "Август" 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг", выполняющие задачи в зоне спецоперации, выразили поддержку жителям всей России после теракта, произошедшего в "Крокус сити холле". Танковые экипажи записали видеообращения и выехали на боевые задачи со словами "Крокус сити холл – мы с тобой". Видео имеются в распоряжении РИА Новости. "Мы выполняем задачи на передовой, а в тылу находятся наши родители, жены, дети. Придя в "Крокус сити холл", враг пришел в дом каждого из нас. Это наши люди, наши дети, мы единый народ", - сказал один из командиров танкового экипажа. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

https://ria.ru/20240324/kadyrov-1935391638.html

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Танкисты выразили поддержку пострадавшим в "Крокусе". Кадры РИА Новости Танкисты батальона "Август" 2-го Армейского корпуса ЮВО выразили поддержку пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе" 2024-03-24T01:12 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус, крокус сити холл, вооруженные силы рф, общество