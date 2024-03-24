https://ria.ru/20240324/ssha-1935408363.html

Посольство России осудило попытки США стереть память о Югославии

Посольство России осудило попытки США стереть память о Югославии - РИА Новости, 24.03.2024

Посольство России осудило попытки США стереть память о Югославии

США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть, что Югославия подверглась бомбардировкам НАТО "по приказу Белого дома", заявили в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T07:07

2024-03-24T07:07

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть, что Югославия подверглась бомбардировкам НАТО "по приказу Белого дома", заявили в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне в связи с 25-летием начала военных действий НАТО в Югославии. "Четверть века назад по приказу Белого дома Союзная Республика Югославия подвергалась варварским бомбардировкам, которые продолжались 78 дней. Теперь же США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть об этом", - говорится в сообщении посольства. Согласно заявлению, США "цинично призывают Белград поскорее перевернуть страницу и присоединиться к альянсу, который в свое время принес процветающей стране разрушения, смерть и боль". "Кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном на поколения искалечили жизни сербского народа", - добавили в посольстве. Кроме того, в дипмиссии отмечают, что 25 лет назад "именно Вашингтон запустил процесс обрушения международного права с целью его подмены "порядком, основанным на правилах", придуманных одной-единственной страной". "Безнаказанность открыла "ящик Пандоры", привела к агрессии против других суверенных государств", - отмечается в заявлении. В посольстве подчеркнули, что ситуация на Балканах остается неспокойной. "Нынешняя администрация (США - ред.) продолжает подрывать стабильность на полуострове, попустительствуя своим марионеткам в Приштине и "накачивая", вопреки резолюциям СБ ООН, самопровозглашенную республику вооружениями", - добавили в посольстве. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html

https://ria.ru/20240322/nato-1934948717.html

https://ria.ru/20231226/serbiya-1918112569.html

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