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"Ураганы" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935407397.html
"Ураганы" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
"Ураганы" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.03.2024
"Ураганы" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" 1-го армейского корпуса "Южной" группировки российских войск нанес ракетный удар по тыловым позициям ВСУ на... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T06:35
2024-03-24T06:35
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" 1-го армейского корпуса "Южной" группировки российских войск нанес ракетный удар по тыловым позициям ВСУ на донецком направлении, уничтожив укрепления и склад боеприпасов украинских боевиков, сообщило Минобороны. "Работаем по тылам, по укрепрайонам, подавляем живую силу противника, военную технику. То есть выполняем все возможные задачи, которые от нас требуют. Постоянно приходится продвигаться вперед, постоянно прикрываем, постоянно "разбираем кого-то". Нет времени на отдых фактически, потому что постоянно в движении, постоянно в работе, потому что каждый час у меня есть цель, и мы ее должны отработать в очень короткий период времени", – сказал военнослужащий с позывным "Алекс". Расчеты "Ураганов" круглосуточно находятся в полной боевой готовности. Время работы установки на позиции не превышает четырех минут. В расчетах есть отдельный боец, который следит за небом, чтобы оперативно реагировать при возможной атаке беспилотников противника.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
"Ураганы" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

"Ураганы" уничтожили склад боеприпасов и укрепления ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" 1-го армейского корпуса "Южной" группировки российских войск нанес ракетный удар по тыловым позициям ВСУ на донецком направлении, уничтожив укрепления и склад боеприпасов украинских боевиков, сообщило Минобороны.
"Работаем по тылам, по укрепрайонам, подавляем живую силу противника, военную технику. То есть выполняем все возможные задачи, которые от нас требуют. Постоянно приходится продвигаться вперед, постоянно прикрываем, постоянно "разбираем кого-то". Нет времени на отдых фактически, потому что постоянно в движении, постоянно в работе, потому что каждый час у меня есть цель, и мы ее должны отработать в очень короткий период времени", – сказал военнослужащий с позывным "Алекс".
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04:25
Расчеты "Ураганов" круглосуточно находятся в полной боевой готовности. Время работы установки на позиции не превышает четырех минут. В расчетах есть отдельный боец, который следит за небом, чтобы оперативно реагировать при возможной атаке беспилотников противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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