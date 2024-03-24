В Сомали задержали 16 подозреваемых в нападении на отель
В Сомали задержали 16 подозреваемых в нападении на отель 15 марта
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Военные в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Национальное агентство разведки и безопасности Сомали задержало 16 подозреваемых в причастности к нападению на отель в ночь на 15 марта, среди них также организатор Абдинасир Дахир Нур, передает агентство SONNA со ссылкой на заявление министерства информации.
Ранее портал Mogadishu24 сообщил, что боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали гостиницу вблизи президентского дворца в Могадишо. Согласно сообщению SONNA, в результате пострадали 27 человек, трое военнослужащих погибли.
"Национальное агентство разведки и безопасности задержало 16 подозреваемых, в числе которых организатор Абдинасир Дахир Нур, в причастности (к атаке на отель - ред.). Под следствием находятся четверо предполагаемых владельцев транспортных средств и пять сотрудников службы безопасности на контрольно-пропускных пунктах", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на его странице в соцсети X.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов")*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
* Запрещенные в России террористические организации