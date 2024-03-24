https://ria.ru/20240324/somali-1935448927.html

В Сомали задержали 16 подозреваемых в нападении на отель

В Сомали задержали 16 подозреваемых в нападении на отель - РИА Новости, 24.03.2024

В Сомали задержали 16 подозреваемых в нападении на отель

Национальное агентство разведки и безопасности Сомали задержало 16 подозреваемых в причастности к нападению на отель в ночь на 15 марта, среди них также... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:01

2024-03-24T12:01

2024-03-24T12:01

в мире

сомали

могадишо

сша

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аль-каида

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Национальное агентство разведки и безопасности Сомали задержало 16 подозреваемых в причастности к нападению на отель в ночь на 15 марта, среди них также организатор Абдинасир Дахир Нур, передает агентство SONNA со ссылкой на заявление министерства информации. Ранее портал Mogadishu24 сообщил, что боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали гостиницу вблизи президентского дворца в Могадишо. Согласно сообщению SONNA, в результате пострадали 27 человек, трое военнослужащих погибли. "Национальное агентство разведки и безопасности задержало 16 подозреваемых, в числе которых организатор Абдинасир Дахир Нур, в причастности (к атаке на отель - ред.). Под следствием находятся четверо предполагаемых владельцев транспортных средств и пять сотрудников службы безопасности на контрольно-пропускных пунктах", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на его странице в соцсети X. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов")*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240115/moryaki-1921440341.html

https://ria.ru/20240110/boeviki-1920630570.html

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могадишо

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, могадишо, сша, оон, аль-каида