https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935396801.html

Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время

Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время - РИА Новости, 24.03.2024

Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время

Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:34

2024-03-24T01:34

2024-03-24T01:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. При этом губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. "Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время", - написал Развожаев. По его словам, спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. "На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - подчеркнул губернатор и добавил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения.

https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935393695.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия