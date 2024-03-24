https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935396801.html
Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время
Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время - РИА Новости, 24.03.2024
Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время
Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:34
2024-03-24T01:34
2024-03-24T01:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. При этом губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. "Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время", - написал Развожаев. По его словам, спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. "На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - подчеркнул губернатор и добавил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время
Губернатор Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости.
Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. При этом губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.
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"Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время", - написал Развожаев.
По его словам, спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.
"На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - подчеркнул губернатор и добавил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения.
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