https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии – операция "Союзная сила"

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии – операция "Союзная сила" - РИА Новости, 24.03.2024

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии – операция "Союзная сила"

Операция "Союзная сила" (Operation Allied Force) – военно-воздушная операция Организации Североатлантического договора (НАТО), проведенная в нарушение Устава... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:18

2024-03-24T01:18

2024-03-24T01:18

справки

косово

сербия

республика сербская

политика

югославия

операция нато в югославии: 10 лет спустя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148035/78/1480357866_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_66c5d667c3282d012abf0ce5fa5e480a.jpg

Операция "Союзная сила" (Operation Allied Force) – военно-воздушная операция Организации Североатлантического договора (НАТО), проведенная в нарушение Устава ООН, против Союзной Республики Югославия (СРЮ) в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.Некоторые источники ее называли "Благородная наковальня" и "Милосердный ангел". Союзная Республика Югославия (СРЮ) образовалась после выхода Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Македонии в 1991-1992 годах из состава Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ). Сербия и Черногория сохранили федеративные отношения и 27 апреля 1992 года провозгласили Союзную Республику Югославию. Распад СФРЮ сопровождался межэтническими конфликтами и гражданскими войнами. Продолжавшийся вооруженный конфликт в Хорватии, Боснии и Герцеговине осложнял международное положение СРЮ.Ситуация в самой СРЮ была непростой из-за ситуации в Косово. В сентябре 1991 года в условиях распада СФРЮ косовские албанцы незаконно провозгласили непризнанную Республику Косово, избрали "президентом" Ибрагима Ругову. Предпринимавшиеся сербскими властями в 1995 году попытки достичь компромисса с албанцами не принесли успеха. В крае была незаконно создана "Освободительная армия Косово" (ОАК), которая развязала террор против властей и местного сербского населения. Весной 1998 года в Косово продолжилась эскалация насилия. Сербские силы безопасности развернули наступление на базы боевиков ОАК. Руководство Союзной Республики Югославия (СРЮ) начало переговоры с Руговой о нормализации ситуации в крае. При этом президент СРЮ Слободан Милошевич неоднократно подчеркивал готовность предоставить Косово широкие права национальной автономии в составе Сербии и гарантировать равноправное положение всех национальных общин края. В условиях дальнейшего осложнения обстановки в крае в феврале 1999 года в замке Рамбуйе под Парижем была предпринята безуспешная попытка налаживания переговоров между делегацией СРЮ и лидерами косовских албанцев при участии международных посредников. Ответственность за их срыв была возложена Западом на Белград, хотя он был готов продолжать диалог.24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, альянс НАТО начал незаконные, с точки зрения международного права, военные действия на территории СРЮ. Решение о начале операции принял бывший в то время генеральным секретарем НАТО Хавьер Солана. Официальным поводом начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории края Косово и Метохия, югославские власти также были обвинены в этнических чистках: в январе 1999 года в селе Рачак произошел инцидент, который косовские албанцы и западные СМИ преподнесли как "массовое убийство мирных жителей", албанские сепаратисты обвинили югославских военных в расправе над гражданским населением. Белград заявлял о том, что там проходил бой, в результате которого были убиты около 40 албанских боевиков. Расследование инцидента проводили эксперты из Белоруссии, Финляндии и Сербии в присутствии представителей миссии ОБСЕ. Они подтвердили, что убитые были боевиками. В свою очередь, Комиссия Европейского Союза под руководством Хелены Ранты утверждала, что жертвы были безоружными гражданскими лицами. НАТО, невзирая на подтвержденные ОБСЕ оценки экспертов, начало операцию без мандата Совета Безопасности ООН, назвав ее "гуманитарной интервенцией".В военной операции против Союзной Югославии, которая продолжалась 78 дней, в той или иной форме участвовали 19 стран НАТО. В ходе авианалетов использовалось более 1100 боевых самолетов, большая часть которых базировалась в Италии. Также использовалась морская авиация (три авианосца) и крылатые ракеты морского базирования.Общее командование кампанией осуществлял глава Высшего штаба союзных государств Европы американский генерал Уэсли Кларк. Первые ракетные удары были нанесены 24 марта около 20.00 по местному времени (22.00 мск) по радарным установкам армии СРЮ, находившимся на черногорском побережье Адриатического моря. Одновременно ракетным атакам подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда и крупные промышленные объекты в городе Панчево, находящемся менее чем в двадцати километрах от столицы СРЮ. В большинстве крупных городов Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны было объявлено военное положение. В первый месяц операции "Союзная сила" авиация НАТО ежедневно совершала в среднем около 350 боевых вылетов, из них 130 – с целью нападения. На саммите НАТО в Вашингтоне 23 апреля 1999 года лидеры альянса приняли решение интенсифицировать воздушную кампанию. В ходе операции авиация НАТО совершила более 38 тысяч самолетовылетов, из них 10 484 боевых вылета. Было сброшено и выпущено более 23 тысяч тяжелых бомб и ракет, 37 тысяч кассетных боеприпасов.В ходе авиаударов были использованы запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U 238), а также кассетные бомбы и снаряды с графитоэлектромагнитной зарядкой, которые сбрасывались на местные ТЭЦ и энергообъекты. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов вызвали выпадение черного кислотного дождя, а нефть, нефтепродукты и токсичные вещества отравили водную систему Югославии и других стран Балканского полуострова.В ходе первого этапа операции (24-27 марта) натовская авиация добилась господства в воздушном пространстве путем ликвидации средств ПВО и истребительной авиации сербов. Второй этап (27 марта – 24 апреля) предполагал уничтожение военной инфраструктуры Югославии (скопления войск и техники, командных пунктов, оборонных предприятий). При этом наряду с военными объектами бомбардировкам подвергались предприятия гражданской промышленности, аэропорты, мосты, жилые дома, школы и детские сады.Российские и сербские эксперты уверены, что истинная цель натовской операции заключалась в уничтожении социально-экономического потенциала Югославии.Военная операция НАТО стимулировала развитие идеи присоединения Югославии к Союзу России и Белоруссии, которая возникла еще в конце 1998 года. Именно в ходе военной операции НАТО были приняты соответствующие решения Скупщины (парламента) СРЮ, ее обращения к Госдуме и президенту РФ Борису Ельцину, а также положительные постановления Госдумы РФ. Решение Скупщины о присоединении к Союзу поддержала и Палата представителей Национального собрания Белоруссии. Однако ни Ельцин, ни Совет Федерации РФ в целом не поддержали югославских, белорусских и российских парламентариев, так как такое решение, по мнению Ельцина, могло породить целый ряд сложностей международного характера. Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года после того, как представителями армии СРЮ и НАТО в македонском городе Куманово был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил.Число военных и гражданских лиц, погибших в ходе операции, до сих пор точно не установлено. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тысяч человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысяч человек.Западная правозащитная организация Human Rights Watch, финансируемая фондами, связанными с правительством США, подтвердила 90 инцидентов, в ходе которых в результате бомбардировок НАТО погибло гражданское население. По утверждению организации, во время операции "Союзная сила" было убито от 489 до 528 мирных жителей. Более 60% жизней гражданского населения унесли 12 военных инцидентов, среди них: авиаудар НАТО по колонне албанских беженцев из Джяковицы (14 апреля), в ходе которого было убито от 70 до 75 человек, более 100 получили ранения; налеты авиации НАТО на города Сурдулица (27 апреля) и Ниш (7 мая), в результате которых погибли 24 человека, более 160 были ранены; бомбардировка авиацией Североатлантического альянса албанской деревни Кориша (13 мая), в ходе которой, по разным данным, погибло от 48 до 87 мирных жителей. По официальным данным НАТО, в ходе кампании альянс потерял погибшими двух военнослужащих (экипаж американского вертолета Aн-64, разбившегося в ходе тренировочного вылета в Албании). Одним из самых знаменитых в этой операции НАТО стал эпизод с потерей американского самолета F-117 "Стелс", который был сбит советским комплексом С-125 "Нева" 27 марта 1999 года в районе деревни Будановци в 60 километрах от Белграда. До тех пор "самолеты-невидимки" считались неуязвимыми для средств ПВО. Пилот американского самолета Дэйл Зелко катапультировался и выжил, более семи часов прятался в укрытии, затем был эвакуирован американским спецназом. За время бомбардировок около 860 тысяч человек стали беженцами. По некоторым данным, край опустел на две трети. Окончательный размер ущерба, который был нанесен промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ, не был назван. По разным оценкам, он измерялся суммой от 30 до 100 миллиардов долларов.Бомбардировками НАТО было разрушено более 1,5 тысяч населенных пунктов, около 60 мостов, 30% всех школ, разрушено или повреждено не менее 100 памятников истории и архитектуры, находившиеся под охраной государства и под защитой ЮНЕСКО.Было уничтожено около 30% сербской электросети, трансформаторные подстанции и высоковольтные линии электропередач. Фактически разрушены нефтеперерабатывающие предприятия, уничтожены или серьезно повреждены около 40% военных нефтехранилищ и более 50% хранилищ "двойного назначения". 23 апреля 1999 года американской ракетой "Томагавк" был уничтожен белградский телецентр, при этом погибли 16 журналистов. 7 мая ракета НАТО разрушила посольство КНР в Белграде, в результате чего погибли три человека, многие пострадали, здания посольства получили значительные повреждения. 10 июня 1999 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1244, согласно которой на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности. https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)Документ также предписывал вывод из Косово военных, полицейских и военизированных сил СРЮ, свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово. https://jfcnaples.nato.int/kfor/about-us/history/documentsВ ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект – аэродром Слатина и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244, на основании указа президента России и в соответствии с подписанными министрами обороны РФ и США "Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР" (18 июня 1999 года, Хельсинки), было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ. 12 июня 1999 года первые подразделения международных сил под руководством НАТО – КФОР (Kosovo Force, KFOR) вошли в регион. Изначально численность КФОР составляла около 50 тысяч человек. В начале 2002 года контингент был сокращен до 39 тысяч, к концу 2003 года до 17,5 тысяч военнослужащих. Косово было поделено на пять зон ответственности: американскую, английскую, итальянскую, немецкую и французскую. Российские военнослужащие присутствовали во всех зонах, кроме итальянской, а российские представители находились в штабе КФОР. Летом 2003 года российские миротворцы покинули Косово. В настоящее время численность КФОР составляет около 3700 военнослужащих. В 1999 году Косово было поставлено под временное управление спецпредставителя генерального секретаря ООН и возглавляемой им Миссии ООН в Косово (МООНК). В октябре 2004 года в Косово под эгидой МООНК были проведены выборы в парламент, победу на которых одержала Демократическая лига Косово. Сербское население края бойкотировало выборы. В 2006 году специальный посланник генерального секретаря, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари провел переговоры между сторонами о будущем статусе Косово, однако правительство края, большинство в котором составляли этнические албанцы, и Сербия остались на совершенно противоположных позициях. Предложение посланника о всеобъемлющем урегулировании, согласно которому Косово предоставлялась независимость под наблюдением международных организаций, было отвергнуто Сербией и вызвало серьезные разногласия в Совете Безопасности.В августе 2007 года генеральный секретарь Пан Ги Мун одобрил договоренность о создании "тройки" из представителей Европейского союза, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки для дальнейшего проведения переговоров о будущем статусе Косово, однако стороны не смогли достигнуть соглашения.17 февраля 2008 года парламент Косово объявил об одностороннем провозглашении независимости Косово. К настоящему времени, по данным МИД самопровозглашенной республики, суверенитет Косово признают 117 государств. При этом президент Сербии Александр Вучич в январе 2023 года заявил, что ряд стран отозвали признание самопровозглашенного Косово. Независимость Косово не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Позиция Москвы базируется на резолюции Совета Безопасности ООН 1244, закрепляющей территориальную целостность Союзной Республики Югославии, юридическим продолжателем которой является Сербия. Независимая комиссия по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии, созданная 6 августа 1999 года по инициативе премьер-министра Швеции Ханса Йорана Перссона, пришла к выводу, что военное вмешательство НАТО в 1999 году было незаконным, так как альянс не получил предварительного одобрения от Совета Безопасности ООН. Однако действия союзников оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны.Комиссия подвергла критике использование авиацией НАТО кассетных бомб, а также бомбардировку химических промышленных комплексов и нефтекомбинатов на территории СРЮ, которые нанесли значительный экологический ущерб.В марте 2002 года ООН подтвердила радиоактивное заражение в Косово в результате бомбардировок НАТО. По мнению аналитиков, тот факт, что Соединенные Штаты без санкции Совбеза ООН смогли провести военную операцию против суверенного государства, стало прологом к последующему незаконному военному вмешательству Вашингтона в дела независимых государств. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

косово

сербия

республика сербская

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, косово, сербия, республика сербская, политика, югославия, операция нато в югославии: 10 лет спустя