https://ria.ru/20240324/krokus-1935502412.html

Мусульмане ДНР молятся за выздоровление всех пострадавших в "Крокусе"

Мусульмане ДНР молятся за выздоровление всех пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Мусульмане ДНР молятся за выздоровление всех пострадавших в "Крокусе"

Мусульмане ДНР осуждают теракт в "Крокус сити холле" и молятся за выздоровление всех пострадавших, заявил РИА Новости председатель Духовного управления... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:41

2024-03-24T17:41

2024-03-24T22:40

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Мусульмане ДНР осуждают теракт в "Крокус сити холле" и молятся за выздоровление всех пострадавших, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Рашид Брагин. "Хотелось бы от имени Духовного управления мусульман ДНР выразить глубочайшие соболезнования родным и близким жертв бесчеловечного нападения на концертный зал "Крокус". Это действительно бесчеловечно", - заявил Брагин агентству. Он заверил, что донецкие мусульмане осуждают этот теракт, называя совершивших его "нелюдями". Брагин также призвал общественность не ставить знак равенства между террористами и мусульманами. Например, напомнил, он, в "Крокусе" находился 15-летний подросток Ислам Халилов, который подрабатывал в гардеробе и сумел вывести группу людей из здания. "Мусульманин. Он проявил смелость, смекалку, вывел людей. Определенную часть (посетителей) он спас, это действительно поступок. Это ответ тем, кто могут сравнивать действия мусульманина с такими отщепенцами, этими… Мне просто тяжело их как-то назвать. Грубее слова для них есть, но у нас сейчас идет пост... И в этот благословенный для всех мусульман месяц Рамадан происходит подобное", - отметил Брагин. Он предположил, что теракт был "давно разработан для того, чтобы внести раскол, своими действиями повредить всему тому хорошему направлению, которым сейчас идет Россия". "Во всех мечетях нашей республики проходят молитвы, которые просят Всевышнего сохранить жизни тех, кто сейчас находится на больничных койках. Ну а те, кто ушел от нас – мы, конечно же, молим Всевышнего дать им облегчение, дать им место в Раю. Потому что наши люди пострадали от зверских действий", - отметил он. По его словам, в ДНР хорошо понимают страдания жертв теракта. "Нам известны эти бесчеловечные акты, и эти преступления - мы с ними знакомы. Поэтому мы думаем, это одни заказчики, а исполнители - такие отщепенцы", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935492037.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

https://ria.ru/20240323/mashina-1935229377.html

россия

украина

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)