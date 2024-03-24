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Тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Украины со странами ЕС - РИА Новости, 24.03.2024
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09:33 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/gruzoviki-1935425816.html
Тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Украины со странами ЕС
Тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Украины со странами ЕС - РИА Новости, 24.03.2024
Тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Украины со странами ЕС
Порядка 3,2 тысячи грузовиков ожидают в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией, сообщил в воскресенье представитель... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:33
2024-03-24T09:33
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Порядка 3,2 тысячи грузовиков ожидают в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией, сообщил в воскресенье представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Польские фермеры продолжают усложнять движение для грузовиков, состоянием на утро они блокируют три направления, ранее это было шесть. Сейчас блокируются пункты пропуска "Ягодин", "Угринов", "Равва-Русская". На этих трех направлениях в совокупности в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив "Ягодин". При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта "Краковец", 400 – возле "Шегини", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По словам Демченко, очереди также образовались и в направлении других стран. Так, возле пункта пропуска "Ужгород" в направлении Словакии в очереди находится 300 грузовиков, пункта "Тиса" в сторону Венгрии – 800 авто, и у пункта "Порубное" в Румынию – 400 грузовых машин. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240313/protest-1932744936.html
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в мире, украина, словакия, венгрия, румыния
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Румыния
Тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Украины со странами ЕС

Тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Украины с четырьмя странами ЕС

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Порядка 3,2 тысячи грузовиков ожидают в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией, сообщил в воскресенье представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Польские фермеры продолжают усложнять движение для грузовиков, состоянием на утро они блокируют три направления, ранее это было шесть. Сейчас блокируются пункты пропуска "Ягодин", "Угринов", "Равва-Русская". На этих трех направлениях в совокупности в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив "Ягодин". При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта "Краковец", 400 – возле "Шегини", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".
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По словам Демченко, очереди также образовались и в направлении других стран. Так, возле пункта пропуска "Ужгород" в направлении Словакии в очереди находится 300 грузовиков, пункта "Тиса" в сторону Венгрии – 800 авто, и у пункта "Порубное" в Румынию – 400 грузовых машин.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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