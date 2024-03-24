https://ria.ru/20240324/goslaviya-1935411181.html

Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии

Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии - РИА Новости, 24.03.2024

Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии

Бомбардировки западными странами Югославии были пиком однополярного мира, когда странам НАТО не надо было никому ничего объяснять, заявил РИА Новости экс-глава... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T07:51

2024-03-24T07:51

2024-03-24T07:51

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Бомбардировки западными странами Югославии были пиком однополярного мира, когда странам НАТО не надо было никому ничего объяснять, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. "Бомбардировки Союзной республики Югославия разбудили весь мир. Это был пик однополярного мира. Он показал, как будет выглядеть мир, если только одна сила – США – будут решать за весь мир. Это было ясным сигналом для России, КНР и всех свободных стран о том, что их ждет. Что они – следующие. Мы были маленькими – подготовкой и пробой того, что может произойти позднее", - заявил Вулин в интервью РИА Новости. По его словам, в тот момент странам Запада "никому ничего не надо было объяснять, ни перед кем не надо было оправдываться". Одним из сигналов, посланных, в частности, Китаю, была бомбардировка посольства Китая в Белграде, отметил Вулин. Она не могла быть случайной. "Китайское посольство находится в центре Белграда и находилось на этом месте десятилетиями. Нет никакой вероятности, что они (НАТО – ред.) не знали об этом. В остальных случаях они много хвалились своим высокоточным оружием. И это высокоточное оружие с высокой точностью попало в китайское посольство. Они хотели продемонстрировать, что им никто ничего не может сделать и могут творить все, что пожелают", - отметил экс-глава сербских спецслужб. Все это - "доказательство того, почему однополярный мир не должен существовать", резюмировал он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html

https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409434.html

https://ria.ru/20240324/ssha-1935408363.html

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в мире, сербия, александр вулин, нато, оон, белград (город)