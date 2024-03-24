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Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
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07:51 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/goslaviya-1935411181.html
Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии
Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии
Бомбардировки западными странами Югославии были пиком однополярного мира, когда странам НАТО не надо было никому ничего объяснять, заявил РИА Новости экс-глава... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:51
2024-03-24T07:51
в мире
сербия
александр вулин
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Бомбардировки западными странами Югославии были пиком однополярного мира, когда странам НАТО не надо было никому ничего объяснять, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. "Бомбардировки Союзной республики Югославия разбудили весь мир. Это был пик однополярного мира. Он показал, как будет выглядеть мир, если только одна сила – США – будут решать за весь мир. Это было ясным сигналом для России, КНР и всех свободных стран о том, что их ждет. Что они – следующие. Мы были маленькими – подготовкой и пробой того, что может произойти позднее", - заявил Вулин в интервью РИА Новости. По его словам, в тот момент странам Запада "никому ничего не надо было объяснять, ни перед кем не надо было оправдываться". Одним из сигналов, посланных, в частности, Китаю, была бомбардировка посольства Китая в Белграде, отметил Вулин. Она не могла быть случайной. "Китайское посольство находится в центре Белграда и находилось на этом месте десятилетиями. Нет никакой вероятности, что они (НАТО – ред.) не знали об этом. В остальных случаях они много хвалились своим высокоточным оружием. И это высокоточное оружие с высокой точностью попало в китайское посольство. Они хотели продемонстрировать, что им никто ничего не может сделать и могут творить все, что пожелают", - отметил экс-глава сербских спецслужб. Все это - "доказательство того, почему однополярный мир не должен существовать", резюмировал он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409434.html
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в мире, сербия, александр вулин, нато, оон, белград (город)
В мире, Сербия, Александр Вулин, НАТО, ООН, Белград (город)
Экс-глава разведки Сербии рассказал о последствиях бомбардировки Югославии

Вулин: бомбардировки Западом Югославии были пиком однополярного мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Бомбардировки западными странами Югославии были пиком однополярного мира, когда странам НАТО не надо было никому ничего объяснять, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия.
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии – операция "Союзная сила"
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"Бомбардировки Союзной республики Югославия разбудили весь мир. Это был пик однополярного мира. Он показал, как будет выглядеть мир, если только одна сила – США – будут решать за весь мир. Это было ясным сигналом для России, КНР и всех свободных стран о том, что их ждет. Что они – следующие. Мы были маленькими – подготовкой и пробой того, что может произойти позднее", - заявил Вулин в интервью РИА Новости.
По его словам, в тот момент странам Запада "никому ничего не надо было объяснять, ни перед кем не надо было оправдываться".
Одним из сигналов, посланных, в частности, Китаю, была бомбардировка посольства Китая в Белграде, отметил Вулин. Она не могла быть случайной.
"Китайское посольство находится в центре Белграда и находилось на этом месте десятилетиями. Нет никакой вероятности, что они (НАТО – ред.) не знали об этом. В остальных случаях они много хвалились своим высокоточным оружием. И это высокоточное оружие с высокой точностью попало в китайское посольство. Они хотели продемонстрировать, что им никто ничего не может сделать и могут творить все, что пожелают", - отметил экс-глава сербских спецслужб.
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
США и Сербия не поднимают тему об ущербе Югославии, заявил эксперт
07:33
Все это - "доказательство того, почему однополярный мир не должен существовать", резюмировал он.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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