https://ria.ru/20240324/buryatiya-1935412892.html

В Бурятии приспустили флаги из-за трагедии в "Крокус Сити Холле"

В Бурятии приспустили флаги из-за трагедии в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.03.2024

В Бурятии приспустили флаги из-за трагедии в "Крокус Сити Холле"

Государственные флаги приспустили на зданиях правительства Бурятии, Народного Хурала и регионального МВД в день национального траура в России из-за теракта в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:12

2024-03-24T08:12

2024-03-24T09:00

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

республика бурятия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Государственные флаги приспустили на зданиях правительства Бурятии, Народного Хурала и регионального МВД в день национального траура в России из-за теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в правительстве республики. "Спущены флаги на зданиях правительства, Народного Хурала Бурятии, МВД по республике Бурятия", - сообщил собеседник. Также в регионе рекламные экраны с субботы транслируют только баннер "Скорбим", реклама отключена, добавил собеседник. В Улан-Удэ местные жители несут цветы к мемориалу "Черный тюльпан" в знак скорби о погибших. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, республика бурятия, россия