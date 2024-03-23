https://ria.ru/20240323/yakutiya-1935161039.html
В Якутии отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Якутии отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
В Якутии отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Массовые развлекательные мероприятия в Якутии отменили из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщает глава региона Айсен Николаев в своём канале в Telegram. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T03:30
2024-03-23T03:30
2024-03-23T03:30
теракт в "крокус сити холле"
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
крокус сити холл
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ЯКУТСК, 23 мар - РИА Новости. Массовые развлекательные мероприятия в Якутии отменили из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщает глава региона Айсен Николаев в своём канале в Telegram. Глава республики выразил соболезнование всем, кто потерял близких при теракте. "В связи с трагедией в Якутии отменяются все массовые развлекательные мероприятия. Прошу отнестись к этому с пониманием", - объявил он. В свою очередь, начальник управления образования в городе Якутске Мария Петрова рассказала РИА Новости о том, что в субботу в школах города отменили пробный ЕГЭ по русскому языку. "Вузы и школы отменяют занятия", - отметила она. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. Кадры тушения пожара в "Крокусе"
Новые кадры тушения пожара в "Крокусе" от МЧС. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды.
2024-03-23T03:30
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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Крокус Сити Холл
В Якутии отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Николаев отменил в Якутии развлекательные мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
ЯКУТСК, 23 мар - РИА Новости. Массовые развлекательные мероприятия в Якутии отменили из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщает глава региона Айсен Николаев в своём канале в Telegram.
Глава республики выразил соболезнование всем, кто потерял близких при теракте.
"В связи с трагедией в Якутии отменяются все массовые развлекательные мероприятия. Прошу отнестись к этому с пониманием", - объявил он.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
В свою очередь, начальник управления образования в городе Якутске Мария Петрова рассказала РИА Новости о том, что в субботу в школах города отменили пробный ЕГЭ по русскому языку. "Вузы и школы отменяют занятия", - отметила она.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
сообщил, что Владимиру Путину
в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.