https://ria.ru/20240323/trevoga-1935130154.html
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях - РИА Новости, 23.03.2024
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях
Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:51
2024-03-23T00:51
2024-03-23T00:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
киев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 0.17 по 0.23 мск. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ru/20240322/demilitarizatsiya-1935040385.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
украина
одесская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях
Власти: воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Клишас: удары по военным объектам Украины – это реальная демилитаризация
Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 0.17 по 0.23 мск.
Ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
На Украине поставили крест