Рейтинг@Mail.ru
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/trevoga-1935130154.html
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях - РИА Новости, 23.03.2024
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях
Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:51
2024-03-23T00:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
киев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 0.17 по 0.23 мск. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ru/20240322/demilitarizatsiya-1935040385.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
украина
одесская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях

Власти: воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Российский бомбардировщик Су-34 вылетает с аэродрома, чтобы нанести удар по военному объекту украинских националистов (стоп-кадр видео). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Клишас: удары по военным объектам Украины – это реальная демилитаризация
Вчера, 20:44
Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 0.17 по 0.23 мск.
Ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала