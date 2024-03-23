https://ria.ru/20240323/trevoga-1935130154.html

На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях

На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях - РИА Новости, 23.03.2024

На Украине объявили воздушную тревогу еще в шести областях

Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:51

2024-03-23T00:51

2024-03-23T00:51

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 0.17 по 0.23 мск. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ru/20240322/demilitarizatsiya-1935040385.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, одесская область, киев, вооруженные силы рф