https://ria.ru/20240323/traur-1935241951.html

В Вологодской области приспустят флаги над административными зданиями

В Вологодской области приспустят флаги над административными зданиями - РИА Новости, 23.03.2024

В Вологодской области приспустят флаги над административными зданиями

В знак скорби по погибшим в теракте в Московской области будут приспущены государственные флаги на всех зданиях административных и бюджетных учреждений... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:06

2024-03-23T12:06

2024-03-23T12:06

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

вологодская область

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

георгий филимонов

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935236606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af54a1c96aad6c6ba9373d22e15cd63f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. В знак скорби по погибшим в теракте в Московской области будут приспущены государственные флаги на всех зданиях административных и бюджетных учреждений Вологодской области, сообщила пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова. "По поручению врио губернатора области сегодня будут приспущены государственные флаги на всех зданиях административных и бюджетных учреждений", - говорится в сообщении. В предстоящие выходные дни в Вологодской области отменили массовые спортивные, культурные мероприятия. "В связи с трагедией, которая произошла в подмосковном концертном зале "Крокус сити", принял решение отменить все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на выходных. Соответствующее постановление подписано. Меры безопасности в регионе будут усилены", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935231463.html

вологодская область

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вологодская область, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, георгий филимонов, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)