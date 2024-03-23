В Вологодской области приспустят флаги над административными зданиями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. В знак скорби по погибшим в теракте в Московской области будут приспущены государственные флаги на всех зданиях административных и бюджетных учреждений Вологодской области, сообщила пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова. "По поручению врио губернатора области сегодня будут приспущены государственные флаги на всех зданиях административных и бюджетных учреждений", - говорится в сообщении. В предстоящие выходные дни в Вологодской области отменили массовые спортивные, культурные мероприятия. "В связи с трагедией, которая произошла в подмосковном концертном зале "Крокус сити", принял решение отменить все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на выходных. Соответствующее постановление подписано. Меры безопасности в регионе будут усилены", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
происшествия, вологодская область, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, георгий филимонов, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Вологодская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Георгий Филимонов, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Вологодской области приспустят флаги над административными зданиями
В Вологодской области после теракта приспустят флаги над госучреждениями
Цветы в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. В знак скорби по погибшим в теракте в Московской области будут приспущены государственные флаги на всех зданиях административных и бюджетных учреждений Вологодской области, сообщила пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова.
"По поручению врио губернатора области сегодня будут приспущены государственные флаги на всех зданиях административных и бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
В предстоящие выходные дни в Вологодской области отменили массовые спортивные, культурные мероприятия.
"В связи с трагедией, которая произошла в подмосковном концертном зале "Крокус сити", принял решение отменить все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на выходных. Соответствующее постановление подписано. Меры безопасности в регионе будут усилены", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
В Петербурге приспустили флаги над госучреждениями
Вчера, 11:33
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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