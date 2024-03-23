https://ria.ru/20240323/terakt-1935328537.html

Источник террора нужно уничтожать, заявил Пушилин

Источник террора нужно уничтожать, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2024

Источник террора нужно уничтожать, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что у терроризма нет национальности, но существуют... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:00

2024-03-23T17:00

2024-03-23T17:00

теракт в "крокус сити холле"

денис пушилин

москва

россия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что у терроризма нет национальности, но существуют преступные режимы, а источник террора нужно уничтожать. "У терроризма нет национальности, есть преступные террористические режимы. Мы по своему опыту это знаем. Считаю, что нет у нашей страны другого выхода, кроме как выжечь источник террора каленым железом", - сказал Пушилин. Глава республики также выразил уверенность, что все причастные к теракту будут оперативно найдены. "С учетом того, с какой скоростью были задержаны исполнители, уверен, все причастные к теракту, а именно так он уже квалифицирован следствием, будут найдены достаточно оперативно", - подчеркнул Пушилин. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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денис пушилин, москва, россия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)