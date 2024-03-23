https://ria.ru/20240323/terakt-1935327148.html

Глава ЕП последняя из лидеров общеевропейских институтов осудила теракт

Глава ЕП последняя из лидеров общеевропейских институтов осудила теракт - РИА Новости, 23.03.2024

Глава ЕП последняя из лидеров общеевропейских институтов осудила теракт

Глава Европейского парламента Роберта Метсола последней из лидеров общеевропейских институтов осудила теракт в "Крокус сити холл". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:52

2024-03-23T16:52

2024-03-23T16:52

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

роберта метсола

жозеп боррель

шарль мишель

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935310322_0:94:1113:720_1920x0_80_0_0_724e647154e6f62ba949aecd29850ca0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола последней из лидеров общеевропейских институтов осудила теракт в "Крокус сити холл". Ранее с осуждением теракта выступили глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я осуждаю террористическую атаку на концертный зал "Крокус сити". Мои мысли с семьями и друзьями погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала глава Европарламента в сети X. Метсола не упомянула в своем посте в соцсети ни страну, ни город, в котором произошла трагедия, сделав ссылку на ранее размещенное сообщение с соболезнованиями главы евродипломатии Борреля. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T16:52 true PT1M18S

Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T16:52 true PT2M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, роберта метсола, жозеп боррель, шарль мишель, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, крокус сити холл