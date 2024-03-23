На Байконуре объявили минуту молчания в память о погибших в "Крокусе"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" перед обращением к боевому расчету на космодроме Байконур после успешного пуска ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами, передает корреспондент РИА Новости. "Уважаемые друзья, вы, наверное, уже знаете, что вчера в Москве произошла трагедия. Террористический акт, который унес жизни больше сотни людей… Я хотел бы объявить минуту молчания", — сказал Борисов. Ракета с кораблем "Союз МС- 25" стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" перед обращением к боевому расчету на космодроме Байконур после успешного пуска ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые друзья, вы, наверное, уже знаете, что вчера в Москве произошла трагедия. Террористический акт, который унес жизни больше сотни людей… Я хотел бы объявить минуту молчания", — сказал Борисов.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
Ракета с кораблем "Союз МС- 25" стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.
В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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