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В России 24 марта объявили днем общенационального траура

В России 24 марта объявили днем общенационального траура - РИА Новости, 23.03.2024

В России 24 марта объявили днем общенационального траура

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим после теракта в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:33

2024-03-23T15:33

2024-03-23T19:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

владимир путин

крокус сити холл

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим после теракта в "Крокус Сити Холле"."Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура", — сказал глава государства в обращении к россиянам.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошла стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T15:33 true PT0M33S

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происшествия, россия, брянская область, владимир путин, крокус сити холл, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)