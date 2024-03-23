Воробьев рассказал о ситуации в сгоревшем зале "Крокуса"

КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Спасатели утром в субботу зашли в сгоревший зал "Крокус Сити Холл", ситуация там тяжелая, инженерные работы будут вестись круглосуточно, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сегодня в 6.30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события. Буквально сейчас я вернулся оттуда, мы видим, что ситуация там крайне тяжелая. Будут реализованы инженерные работы, вестись они будут круглосуточно. Цель инженерных работ - убрать обвалившуюся кровлю сверху. Все средства, оборудование, необходимые краны также уже на площадке", - сказал Воробьев.Он отметил, что спасатели в достаточном количестве будут работать по сменам."Соответственно, при разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, кто пострадал. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ", - подчеркнул Воробьев.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Место теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Спасатели утром в субботу зашли в сгоревший зал "Крокус Сити Холл", ситуация там тяжелая, инженерные работы будут вестись круглосуточно, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сегодня в 6.30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события. Буквально сейчас я вернулся оттуда, мы видим, что ситуация там крайне тяжелая. Будут реализованы инженерные работы, вестись они будут круглосуточно. Цель инженерных работ - убрать обвалившуюся кровлю сверху. Все средства, оборудование, необходимые краны также уже на площадке", - сказал Воробьев.
Он отметил, что спасатели в достаточном количестве будут работать по сменам.
"Соответственно, при разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, кто пострадал. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ", - подчеркнул Воробьев.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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