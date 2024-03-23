https://ria.ru/20240323/terakt-1935222999.html

Оппозиция Южной Кореи решительно осудила теракт в "Крокусе"

Оппозиция Южной Кореи решительно осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Оппозиция Южной Кореи решительно осудила теракт в "Крокусе"

Главная оппозиционная партия Южной Кореи Объединенная демократическая партия выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске и решительно РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:07

2024-03-23T11:07

2024-03-23T11:07

теракт в "крокус сити холле"

южная корея

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СЕУЛ, 23 мар – РИА Новости. Главная оппозиционная партия Южной Кореи Объединенная демократическая партия выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске и решительно осудила террористические атаки против мирного населения, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в заявлении партии. "Мы не можем скрыть своего гнева и шока касательно неразборчивой стрельбы в невинных гражданских. Демократическая партия скорбит о российских гражданах, ставших жертвами теракта со стрельбой", - говорится в заявлении. Партия выразила соболезнования всему российскому народу и правительству и пожелала "скорейшего выздоровления" пострадавшим, а также осудила атаку. "Демократическая партия решительно осуждает это террористическое действие против гражданского населения. Мы категорически против этого. Никогда и ни при каких обстоятельствах террористические акты против невинных гражданских лиц не могут быть оправданы", - заявили в партии. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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южная корея

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире