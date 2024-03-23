https://ria.ru/20240323/terakt-1935181111.html

Лидер Туркмении выразил соболезнования после теракта в "Крокусе"

Лидер Туркмении выразил соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Лидер Туркмении выразил соболезнования после теракта в "Крокусе"

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с терактом в Красногорске, сообщает в субботу Государственное информагентство... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:38

2024-03-23T07:38

2024-03-23T07:39

теракт в "крокус сити холле"

туркмения

крокус

московская область (подмосковье)

в мире

владимир путин

россия

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с терактом в Красногорске, сообщает в субботу Государственное информагентство Туркмении."Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорске в концертном зале "Крокус сити холл", повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья", - говорится в сообщении.Глава государства подчеркнул, что "Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла"."В этот трудный момент от имени народа и правительства страны, а также от себя лично глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении информагентства.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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туркмения

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россия

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туркмения, крокус, московская область (подмосковье), в мире, владимир путин, россия, сердар бердымухамедов