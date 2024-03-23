https://ria.ru/20240323/terakt-1935176692.html

Глава Красногорска навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"

Глава Красногорска навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Глава Красногорска навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков сообщил в Telegram-канале, что навестил в больнице пострадавших при теракте в "Крокус сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:39

2024-03-23T06:39

2024-03-23T06:42

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий волков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков сообщил в Telegram-канале, что навестил в больнице пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", им оказывают всю необходимую помощь."Вместе с нашими депутатами Сергеем Колуновым и Романом Володиным навестили в Красногорской больнице пострадавших жителей, которые были экстренно госпитализированы из "Крокус сити холла". Оказывается вся необходимая помощь, никто не остается в стороне. Огромная благодарность нашим врачам за труд, самоотдачу и спасение жизни людей", - написал он.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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красногорск, крокус, происшествия, россия, московская область (подмосковье), дмитрий волков