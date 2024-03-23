https://ria.ru/20240323/terakt-1935170870.html

Коста-Рика осудила теракт в "Крокусе"

Коста-Рика осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Коста-Рика осудила теракт в "Крокусе"

Коста-Рика решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле" и терроризм во всех его проявлениях, и выражает соболезнования и солидарность с семьями жертв,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:26

2024-03-23T05:26

2024-03-23T05:26

теракт в "крокус сити холле"

коста-рика

россия

московская область (подмосковье)

крокус

в мире

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МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Коста-Рика решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле" и терроризм во всех его проявлениях, и выражает соболезнования и солидарность с семьями жертв, заявил МИД Коста-Рики. "Самым решительным образом осуждаем совершенный сегодня в "Крокус сити холле" в Москве, столице Российской Федерации, террористический акт, в результате которого погибло не менее 40 человек и было ранено множество людей. Выражаем соболезнования и солидарность с семьями жертв и поднимаем голос, чтобы осудить терроризм во всех его формах и проявлениях, поскольку он представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности", - говорится в коммюнике на сайте министерства иностранных дел. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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коста-рика

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коста-рика, россия, московская область (подмосковье), крокус, в мире