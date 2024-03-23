https://ria.ru/20240323/terakt-1935169957.html

Король Саудовской Аравии выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Король Саудовской Аравии выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Король Саудовской Аравии выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман направили президенту России Владимиру Путину... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:17

2024-03-23T05:17

2024-03-23T05:39

теракт в "крокус сити холле"

в мире

саудовская аравия

россия

крокус

крокус сити холл

салман бен абдель азиз аль сауд

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман направили президенту России Владимиру Путину телеграммы с соболезнованиями в связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, передает саудовское информационное агентство SPA."Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству президенту Российской федерации Владимиру Путину в связи с жертвами террористического акта, произошедшего на окраине столичного города Москвы... Принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с жертвами террористического акта, произошедшего в пригороде столичного города Москвы", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает агентство, король и кронпринц выразили "глубочайшие соболезнования" и сочувствие президенту РФ, "дружественному народу" России и семьям погибших, осудив теракт и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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