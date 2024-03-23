https://ria.ru/20240323/terakt-1935168376.html

Посольство России в Японии приспустило флаг после теракта в "Крокусе"

Посольство России в Японии приспустило флаг после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство России в Японии приспустило флаг после теракта в "Крокусе"

Посольство России в Японии приспустило флаг в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости представитель дипмисии. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:01

2024-03-23T05:01

2024-03-23T05:01

теракт в "крокус сити холле"

россия

япония

крокус

в мире

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935111820_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_d9447ba415a0c2008c8d9d24a3155a76.jpg

ТОКИО, 23 мар – РИА Новости. Посольство России в Японии приспустило флаг в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости представитель дипмисии. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

япония

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, крокус, в мире, московская область (подмосковье)