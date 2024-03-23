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В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:12 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935164874.html
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"
Неизвестные, устроившие теракт в "Крокус сити холле", были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T04:12
2024-03-23T04:12
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
крокус сити холл
крокус
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Неизвестные, устроившие теракт в "Крокус сити холле", были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ.На видео от СК виден тюнингованный автомат Калашникова, закрашенный желтой краской. Также, как следует из видео, на месте происшествия было обнаружено большое количество патронов.
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, крокус сити холл, крокус, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Крокус Сити Холл, Крокус, Московская область (Подмосковье)
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"

СК: устроившие теракт в "Крокусе" были вооружены автоматами Калашникова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Неизвестные, устроившие теракт в "Крокус сити холле", были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ.
На видео от СК виден тюнингованный автомат Калашникова, закрашенный желтой краской. Также, как следует из видео, на месте происшествия было обнаружено большое количество патронов.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрокус Сити ХоллКрокусМосковская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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