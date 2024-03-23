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В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"

В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"

Неизвестные, устроившие теракт в "Крокус сити холле", были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:12

2024-03-23T04:12

2024-03-23T04:12

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

крокус сити холл

крокус

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Неизвестные, устроившие теракт в "Крокус сити холле", были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ.На видео от СК виден тюнингованный автомат Калашникова, закрашенный желтой краской. Также, как следует из видео, на месте происшествия было обнаружено большое количество патронов.

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, крокус сити холл, крокус, московская область (подмосковье)