https://ria.ru/20240323/terakt-1935164874.html
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"
Неизвестные, устроившие теракт в "Крокус сити холле", были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T04:12
2024-03-23T04:12
2024-03-23T04:12
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
крокус сити холл
крокус
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935119956_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_84e9bbed835ed211a478f98ea4ac1016.jpg
КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Неизвестные, устроившие теракт в "Крокус сити холле", были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ.На видео от СК виден тюнингованный автомат Калашникова, закрашенный желтой краской. Также, как следует из видео, на месте происшествия было обнаружено большое количество патронов.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935119956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc2b81d6c9e16c641e0d6af893e1b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, крокус сити холл, крокус, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Крокус Сити Холл, Крокус, Московская область (Подмосковье)
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"
СК: устроившие теракт в "Крокусе" были вооружены автоматами Калашникова