https://ria.ru/20240323/terakt-1935161410.html

В больнице Химок находятся шесть пострадавших при теракте, заявил Воробьев

В больнице Химок находятся шесть пострадавших при теракте, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.03.2024

В больнице Химок находятся шесть пострадавших при теракте, заявил Воробьев

В химкинской больнице находятся шесть пострадавших при теракте в "Крокусе", четверо из них в реанимации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:36

2024-03-23T03:36

2024-03-23T03:36

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

химки

россия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В химкинской больнице находятся шесть пострадавших при теракте в "Крокусе", четверо из них в реанимации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор написал, что вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и главой Минздрава России Михаилом Мурашко приехал в химкинскую больницу к пострадавшим при теракте в "Крокусе". "Шесть человек в тяжелом состоянии: у четверых - огнестрельные ранения, один с ожогами, еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой. Одного из них сюда доставили на вертолете. Четверо сейчас в реанимации, двое - в операционной, - написал он. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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химки

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происшествия, химки, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, крокус