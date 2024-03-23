https://ria.ru/20240323/terakt-1935161206.html

С места преступления в "Крокусе" изымаются вещдоки, заявили в СК

С места преступления в "Крокусе" изымаются вещдоки, заявили в СК - РИА Новости, 23.03.2024

С места преступления в "Крокусе" изымаются вещдоки, заявили в СК

С места преступления в подмосковном "Крокус сити холле" изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, проводятся экспертизы, изучаются РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:31

2024-03-23T03:31

2024-03-23T03:32

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. С места преступления в подмосковном "Крокус сити холле" изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, проводятся экспертизы, изучаются записи с камер, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)