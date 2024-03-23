https://ria.ru/20240323/terakt-1935160940.html
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.03.2024
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев
Всего в стационарах после теракта в Красногорске сейчас находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T03:29
2024-03-23T03:29
2024-03-23T03:33
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Всего в стационарах после теракта в Красногорске сейчас находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Запасы крови для переливания и препаратов достаточные. Всего в стационарах сейчас 115 пострадавших: 110 взрослых (60 в тяжелом состоянии) и пять детей (один тяжелый)", - отметил Воробьев.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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красногорск, происшествия, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев
Воробьев: в стационарах Красногорска сейчас находятся 110 взрослых и пять детей