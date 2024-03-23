https://ria.ru/20240323/terakt-1935160940.html

В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев

В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.03.2024

В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев

Всего в стационарах после теракта в Красногорске сейчас находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:29

2024-03-23T03:29

2024-03-23T03:33

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Всего в стационарах после теракта в Красногорске сейчас находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Запасы крови для переливания и препаратов достаточные. Всего в стационарах сейчас 115 пострадавших: 110 взрослых (60 в тяжелом состоянии) и пять детей (один тяжелый)", - отметил Воробьев.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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красногорск, происшествия, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев