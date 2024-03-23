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В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:29 23.03.2024 (обновлено: 03:33 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935160940.html
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев - РИА Новости, 23.03.2024
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев
Всего в стационарах после теракта в Красногорске сейчас находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T03:29
2024-03-23T03:33
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Всего в стационарах после теракта в Красногорске сейчас находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Запасы крови для переливания и препаратов достаточные. Всего в стационарах сейчас 115 пострадавших: 110 взрослых (60 в тяжелом состоянии) и пять детей (один тяжелый)", - отметил Воробьев.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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красногорск
россия
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красногорск, происшествия, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В стационарах Красногорска сейчас находятся 115 человек, заявил Воробьев

Воробьев: в стационарах Красногорска сейчас находятся 110 взрослых и пять детей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Всего в стационарах после теракта в Красногорске сейчас находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
"Запасы крови для переливания и препаратов достаточные. Всего в стационарах сейчас 115 пострадавших: 110 взрослых (60 в тяжелом состоянии) и пять детей (один тяжелый)", - отметил Воробьев.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрасногорскПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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