https://ria.ru/20240323/terakt-1935159784.html

К посольству России в Мехико несут цветы после теракта в "Крокусе"

К посольству России в Мехико несут цветы после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

К посольству России в Мехико несут цветы после теракта в "Крокусе"

Цветы начали приносить к посольству России в Мехико после теракта в "Крокус сити холле", сообщает российская дипмиссия в Мексике. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:21

2024-03-23T03:21

2024-03-23T03:41

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

в мире

мексика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цветы начали приносить к посольству России в Мехико после теракта в "Крокус сити холле", сообщает российская дипмиссия в Мексике."В Мехико перед зданием российского посольства начали возлагать первые цветы, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта", - говорится в сообщении посольства России в Мексике.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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