https://ria.ru/20240323/terakt-1935159427.html

Глава МЧС доложил Путину о мерах по помощи пострадавшим в "Крокусе"

Глава МЧС доложил Путину о мерах по помощи пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Глава МЧС доложил Путину о мерах по помощи пострадавшим в "Крокусе"

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, принятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим при... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:19

2024-03-23T03:19

2024-03-23T03:25

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

владимир путин

александр куренков (мчс)

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, принятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе главы государства. "Министр по чрезвычайным ситуациям Куренков доложил президенту о мерах, принятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим. Куренков отметил, что в этой работе принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств", - сказали в пресс-службе президента. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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происшествия, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), крокус