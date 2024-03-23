https://ria.ru/20240323/terakt-1935156555.html

Панама осудила теракт в "Крокусе"

Панама осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Панама осудила теракт в "Крокусе"

МИД Панамы осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает соболезнования семьям жертв. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:59

2024-03-23T02:59

2024-03-23T03:27

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Панамы осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает соболезнования семьям жертв."Министерство иностранных дел Панамы выражает свое самое решительное осуждение атаки на гражданских лиц в "Крокус сити холле"... Панама выражает глубочайшие соболезнования российскому народу и семьям жертв и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Наша страна подтверждает свою позицию неприятия всех актов терроризма", - говорится в заявлении МИД Панамы в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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