https://ria.ru/20240323/terakt-1935156088.html

Автомобили СК приехали к больнице 67 в Москве

Автомобили СК приехали к больнице 67 в Москве - РИА Новости, 23.03.2024

Автомобили СК приехали к больнице 67 в Москве

Автомобили Следственного комитета РФ приехали к московской больнице 67 имени Ворохобова, представитель ведомства отправился в приемное отделение, передает... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:58

2024-03-23T02:58

2024-03-23T03:01

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Автомобили Следственного комитета РФ приехали к московской больнице 67 имени Ворохобова, представитель ведомства отправился в приемное отделение, передает корреспондент РИА Новости. Первая машина подъехала к городской клинической больнице около 02:20 по московскому времени, вторая заехала через 25 минут. Представитель СК РФ отправился в приемное отделение. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус