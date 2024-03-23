Ирак осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

ДОХА, 23 мар - РИА Новости. Ирак осуждает теракт в красногорском "Крокус сити холле" и считает необходимым мировому сообществу взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом, говорится в заявлении МИД Ирака, распространенном агентством INA."Министерство иностранных дел Ирака решительно осуждает террористическое нападение, которому подверглись гражданские люди в российском зале "Крокус сити", что привело к большому числу убитых и раненых. Министерство снова подтверждает свою твердую позицию о необходимости для международного сообщества взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом, а также отвергает насильственные преступления во всех формах и проявлениях", - отметил МИД Ирака.ФСБ России сообщило в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Концертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
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ДОХА, 23 мар - РИА Новости. Ирак осуждает теракт в красногорском "Крокус сити холле" и считает необходимым мировому сообществу взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом, говорится в заявлении МИД Ирака, распространенном агентством INA.
"Министерство иностранных дел Ирака решительно осуждает террористическое нападение, которому подверглись гражданские люди в российском зале "Крокус сити", что привело к большому числу убитых и раненых. Министерство снова подтверждает свою твердую позицию о необходимости для международного сообщества взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом, а также отвергает насильственные преступления во всех формах и проявлениях", - отметил МИД Ирака.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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ФСБ России сообщило в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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