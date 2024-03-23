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"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
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00:35 23.03.2024 (обновлено: 03:30 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Более 60 погибших и ста пострадавших — пока сотрудники экстренных служб продолжают работать в "Крокусе", оперативники ФСБ и МВД ищут террористов. На улицах... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:35
2024-03-23T03:30
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. Более 60 погибших и ста пострадавших — пока сотрудники экстренных служб продолжают работать в "Крокусе", оперативники ФСБ и МВД ищут террористов. На улицах столицы и дорогах Подмосковья дежурят усиленные патрули.Хладнокровный расстрелПервый из двух запланированных концертов группы "Пикник" с симфоническим оркестром должен был начаться в "Крокус Сити Холле" в восемь вечера в пятницу, 22 марта. Зрители в основном уже были в зале, некоторые задержались в холле и возле здания. Почти все билеты были распроданы.Около 20:00 в "Крокус" ворвались несколько вооруженных человек в камуфляже. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами хладнокровно расстреливают в упор всех, кто попадается на пути, и устремляются в концертный зал. Там происходит то же самое. При этом у одного в руках находится предмет, напоминающий дымовую шашку."Между вторым и третьим звонком через партер пробежали как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, — сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте ЧП. — Они открыли стрельбу из автоматического оружия и бросили гранату или зажигательную шашку. Люди легли на пол. Минут через 15-20 стали выбираться ползком. Кому-то это удалось".Сотрудники охраны, предварительно, не имели при себе огнестрельного оружия и не смогли оказать никакого сопротивления.Другие зрители говорят, что услышали короткую автоматную очередь, затем увидели дым и бегущих из зала людей. Вскоре погас свет. Кто-то спрятался в туалете, кто-то кинулся к выходу.Сгоревшая крышаК месту ЧП сразу же выехали десятки бригад скорой и пожарных расчетов, полиция, Росгвардия, сотрудники СК и прокуратуры, а также оперативники и спецназ ФСБ.Здание оцепили, однако внутри был сильный пожар, огонь отрезал часть людей от выходов. Позже спасатели вывели около ста человек из подвала. Медики оказали им первую помощь, затем отправили в больницы Москвы и области. Точное число пострадавших пока неизвестно.По словам очевидцев, после стрельбы прогремел взрыв, а огонь охватил буквально весь "Крокус". Пожарные не могли оперативно приступить к работе — ведь внутри могли находиться вооруженные террористы. Тушили с вертолетов. Как говорит корреспондент РИА Новости, верхние этажи почти полностью выгорели.Около десяти вечера кровля начала рушиться. Были ли в этот момент внутри люди или нет, не сообщается.Международная реакцияСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По информации СК, на данный момент — более 60 погибших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек.В Москве, а также в Истре, Люберцах, в Курской, Ленинградской, Вологодской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Запорожской областях и многих других российских регионах отменили массовые мероприятия.Международная реакция не заставила себя ждать. В Белом доме заявили, что не видят признаков причастности к теракту Украины. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ сказал, что располагает только предварительной информацией и ждет уточнений. Он также напомнил о предупреждении посольства США в Москве 8 марта о возможных терактах и рекомендации находящимся в России американцам избегать мест большого скопления людей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: если у США есть достоверные данные по теракту, их необходимо незамедлительно передать Москве.Многие страны шокированы произошедшим и выражают глубокие соболезнования семьям погибших.На месте продолжают работать пожарные и медики. Спецподразделения МВД, Росгвардии и ФСБ ищут террористов.
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, россия
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Россия
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"

СК РФ: в результате теракта в Красногорске погибли 60 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. Более 60 погибших и ста пострадавших — пока сотрудники экстренных служб продолжают работать в "Крокусе", оперативники ФСБ и МВД ищут террористов. На улицах столицы и дорогах Подмосковья дежурят усиленные патрули.

Хладнокровный расстрел

Первый из двух запланированных концертов группы "Пикник" с симфоническим оркестром должен был начаться в "Крокус Сити Холле" в восемь вечера в пятницу, 22 марта. Зрители в основном уже были в зале, некоторые задержались в холле и возле здания. Почти все билеты были распроданы.
Около 20:00 в "Крокус" ворвались несколько вооруженных человек в камуфляже. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами хладнокровно расстреливают в упор всех, кто попадается на пути, и устремляются в концертный зал. Там происходит то же самое. При этом у одного в руках находится предмет, напоминающий дымовую шашку.
Вертолет скорой помощи у НИИ Склифосовского - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в институт имени Склифосовского
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"Между вторым и третьим звонком через партер пробежали как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, — сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте ЧП. — Они открыли стрельбу из автоматического оружия и бросили гранату или зажигательную шашку. Люди легли на пол. Минут через 15-20 стали выбираться ползком. Кому-то это удалось".
Сотрудники охраны, предварительно, не имели при себе огнестрельного оружия и не смогли оказать никакого сопротивления.
Другие зрители говорят, что услышали короткую автоматную очередь, затем увидели дым и бегущих из зала людей. Вскоре погас свет. Кто-то спрятался в туалете, кто-то кинулся к выходу.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарная машина у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарная машина у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарная машина у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба

Сгоревшая крыша

К месту ЧП сразу же выехали десятки бригад скорой и пожарных расчетов, полиция, Росгвардия, сотрудники СК и прокуратуры, а также оперативники и спецназ ФСБ.
Здание оцепили, однако внутри был сильный пожар, огонь отрезал часть людей от выходов. Позже спасатели вывели около ста человек из подвала. Медики оказали им первую помощь, затем отправили в больницы Москвы и области. Точное число пострадавших пока неизвестно.
По словам очевидцев, после стрельбы прогремел взрыв, а огонь охватил буквально весь "Крокус". Пожарные не могли оперативно приступить к работе — ведь внутри могли находиться вооруженные террористы. Тушили с вертолетов. Как говорит корреспондент РИА Новости, верхние этажи почти полностью выгорели.
Около десяти вечера кровля начала рушиться. Были ли в этот момент внутри люди или нет, не сообщается.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашины полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Машины полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машины полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба

Международная реакция

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По информации СК, на данный момент — более 60 погибших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек.

В Москве, а также в Истре, Люберцах, в Курской, Ленинградской, Вологодской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Запорожской областях и многих других российских регионах отменили массовые мероприятия.

Международная реакция не заставила себя ждать. В Белом доме заявили, что не видят признаков причастности к теракту Украины. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ сказал, что располагает только предварительной информацией и ждет уточнений.

Он также напомнил о предупреждении посольства США в Москве 8 марта о возможных терактах и рекомендации находящимся в России американцам избегать мест большого скопления людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: если у США есть достоверные данные по теракту, их необходимо незамедлительно передать Москве.

Многие страны шокированы произошедшим и выражают глубокие соболезнования семьям погибших.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
На месте продолжают работать пожарные и медики. Спецподразделения МВД, Росгвардии и ФСБ ищут террористов.
 
МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус Сити ХоллРоссия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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