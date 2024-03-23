https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"

"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"

Более 60 погибших и ста пострадавших — пока сотрудники экстренных служб продолжают работать в "Крокусе", оперативники ФСБ и МВД ищут террористов. На улицах... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:35

2024-03-23T00:35

2024-03-23T03:30

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. Более 60 погибших и ста пострадавших — пока сотрудники экстренных служб продолжают работать в "Крокусе", оперативники ФСБ и МВД ищут террористов. На улицах столицы и дорогах Подмосковья дежурят усиленные патрули.Хладнокровный расстрелПервый из двух запланированных концертов группы "Пикник" с симфоническим оркестром должен был начаться в "Крокус Сити Холле" в восемь вечера в пятницу, 22 марта. Зрители в основном уже были в зале, некоторые задержались в холле и возле здания. Почти все билеты были распроданы.Около 20:00 в "Крокус" ворвались несколько вооруженных человек в камуфляже. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами хладнокровно расстреливают в упор всех, кто попадается на пути, и устремляются в концертный зал. Там происходит то же самое. При этом у одного в руках находится предмет, напоминающий дымовую шашку."Между вторым и третьим звонком через партер пробежали как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, — сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте ЧП. — Они открыли стрельбу из автоматического оружия и бросили гранату или зажигательную шашку. Люди легли на пол. Минут через 15-20 стали выбираться ползком. Кому-то это удалось".Сотрудники охраны, предварительно, не имели при себе огнестрельного оружия и не смогли оказать никакого сопротивления.Другие зрители говорят, что услышали короткую автоматную очередь, затем увидели дым и бегущих из зала людей. Вскоре погас свет. Кто-то спрятался в туалете, кто-то кинулся к выходу.Сгоревшая крышаК месту ЧП сразу же выехали десятки бригад скорой и пожарных расчетов, полиция, Росгвардия, сотрудники СК и прокуратуры, а также оперативники и спецназ ФСБ.Здание оцепили, однако внутри был сильный пожар, огонь отрезал часть людей от выходов. Позже спасатели вывели около ста человек из подвала. Медики оказали им первую помощь, затем отправили в больницы Москвы и области. Точное число пострадавших пока неизвестно.По словам очевидцев, после стрельбы прогремел взрыв, а огонь охватил буквально весь "Крокус". Пожарные не могли оперативно приступить к работе — ведь внутри могли находиться вооруженные террористы. Тушили с вертолетов. Как говорит корреспондент РИА Новости, верхние этажи почти полностью выгорели.Около десяти вечера кровля начала рушиться. Были ли в этот момент внутри люди или нет, не сообщается.Международная реакцияСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По информации СК, на данный момент — более 60 погибших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек.В Москве, а также в Истре, Люберцах, в Курской, Ленинградской, Вологодской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Запорожской областях и многих других российских регионах отменили массовые мероприятия.Международная реакция не заставила себя ждать. В Белом доме заявили, что не видят признаков причастности к теракту Украины. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ сказал, что располагает только предварительной информацией и ждет уточнений. Он также напомнил о предупреждении посольства США в Москве 8 марта о возможных терактах и рекомендации находящимся в России американцам избегать мест большого скопления людей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: если у США есть достоверные данные по теракту, их необходимо незамедлительно передать Москве.Многие страны шокированы произошедшим и выражают глубокие соболезнования семьям погибших.На месте продолжают работать пожарные и медики. Спецподразделения МВД, Росгвардии и ФСБ ищут террористов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Николай Протопопов

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, россия