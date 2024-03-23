"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
СК РФ: в результате теракта в Красногорске погибли 60 человек
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. Более 60 погибших и ста пострадавших — пока сотрудники экстренных служб продолжают работать в "Крокусе", оперативники ФСБ и МВД ищут террористов. На улицах столицы и дорогах Подмосковья дежурят усиленные патрули.
Хладнокровный расстрел
Первый из двух запланированных концертов группы "Пикник" с симфоническим оркестром должен был начаться в "Крокус Сити Холле" в восемь вечера в пятницу, 22 марта. Зрители в основном уже были в зале, некоторые задержались в холле и возле здания. Почти все билеты были распроданы.
Около 20:00 в "Крокус" ворвались несколько вооруженных человек в камуфляже. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами хладнокровно расстреливают в упор всех, кто попадается на пути, и устремляются в концертный зал. Там происходит то же самое. При этом у одного в руках находится предмет, напоминающий дымовую шашку.
"Между вторым и третьим звонком через партер пробежали как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, — сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте ЧП. — Они открыли стрельбу из автоматического оружия и бросили гранату или зажигательную шашку. Люди легли на пол. Минут через 15-20 стали выбираться ползком. Кому-то это удалось".
Сотрудники охраны, предварительно, не имели при себе огнестрельного оружия и не смогли оказать никакого сопротивления.
Другие зрители говорят, что услышали короткую автоматную очередь, затем увидели дым и бегущих из зала людей. Вскоре погас свет. Кто-то спрятался в туалете, кто-то кинулся к выходу.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарная машина у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарная машина у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сгоревшая крыша
К месту ЧП сразу же выехали десятки бригад скорой и пожарных расчетов, полиция, Росгвардия, сотрудники СК и прокуратуры, а также оперативники и спецназ ФСБ.
Здание оцепили, однако внутри был сильный пожар, огонь отрезал часть людей от выходов. Позже спасатели вывели около ста человек из подвала. Медики оказали им первую помощь, затем отправили в больницы Москвы и области. Точное число пострадавших пока неизвестно.
По словам очевидцев, после стрельбы прогремел взрыв, а огонь охватил буквально весь "Крокус". Пожарные не могли оперативно приступить к работе — ведь внутри могли находиться вооруженные террористы. Тушили с вертолетов. Как говорит корреспондент РИА Новости, верхние этажи почти полностью выгорели.
Около десяти вечера кровля начала рушиться. Были ли в этот момент внутри люди или нет, не сообщается.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашины полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Машины полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Международная реакция
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По информации СК, на данный момент — более 60 погибших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек.
В Москве, а также в Истре, Люберцах, в Курской, Ленинградской, Вологодской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Запорожской областях и многих других российских регионах отменили массовые мероприятия.
Международная реакция не заставила себя ждать. В Белом доме заявили, что не видят признаков причастности к теракту Украины. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ сказал, что располагает только предварительной информацией и ждет уточнений.
Он также напомнил о предупреждении посольства США в Москве 8 марта о возможных терактах и рекомендации находящимся в России американцам избегать мест большого скопления людей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: если у США есть достоверные данные по теракту, их необходимо незамедлительно передать Москве.
Многие страны шокированы произошедшим и выражают глубокие соболезнования семьям погибших.
В Москве, а также в Истре, Люберцах, в Курской, Ленинградской, Вологодской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Запорожской областях и многих других российских регионах отменили массовые мероприятия.
Международная реакция не заставила себя ждать. В Белом доме заявили, что не видят признаков причастности к теракту Украины. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ сказал, что располагает только предварительной информацией и ждет уточнений.
Он также напомнил о предупреждении посольства США в Москве 8 марта о возможных терактах и рекомендации находящимся в России американцам избегать мест большого скопления людей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: если у США есть достоверные данные по теракту, их необходимо незамедлительно передать Москве.
Многие страны шокированы произошедшим и выражают глубокие соболезнования семьям погибших.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
На месте продолжают работать пожарные и медики. Спецподразделения МВД, Росгвардии и ФСБ ищут террористов.