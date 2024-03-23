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ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 23.03.2024 (обновлено: 15:22 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935279683.html
ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении
ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2024
ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении
Российские военные взяли под контроль село Красное на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:23
2024-03-23T15:22
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
артемовск
киев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Красное на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — сообщили в ведомстве.Кроме того, Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили четыре контратаки противника в районе Богдановки в ДНР.Всего Киев потерял до 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевую машину РСЗО "Град".В четверг Минобороны рассказало, что военные овладели железнодорожной станцией Алебастровая южнее Артемовска.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
россия
донецкая народная республика
артемовск
киев
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Киев
ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении

МО сообщило об освобождении населенного пункта Красное на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Красное на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — сообщили в ведомстве.
Освобожденное село Красное в ДНР
Освобожденное село Красное в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Красное в ДНР

Освобождение села Красное позволяет отодвинуть ВСУ от Артемовска и создает угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие населенного пункта также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке боевого соприкосновения.

Кроме того, Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили четыре контратаки противника в районе Богдановки в ДНР.
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Всего Киев потерял до 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевую машину РСЗО "Град".
В четверг Минобороны рассказало, что военные овладели железнодорожной станцией Алебастровая южнее Артемовска.
© ИнфографикаЖелезнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
Железнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Железнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАртемовскКиев
 
 
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