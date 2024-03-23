https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935279683.html

ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении

ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2024

ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении

Российские военные взяли под контроль село Красное на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:23

2024-03-23T14:23

2024-03-23T15:22

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

артемовск

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Красное на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — сообщили в ведомстве.Кроме того, Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили четыре контратаки противника в районе Богдановки в ДНР.Всего Киев потерял до 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевую машину РСЗО "Град".В четверг Минобороны рассказало, что военные овладели железнодорожной станцией Алебастровая южнее Артемовска.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск, киев