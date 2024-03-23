ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении
МО сообщило об освобождении населенного пункта Красное на Донецком направлении
Боевая стрельба по целям ВСУ
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Красное на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — сообщили в ведомстве.
Освобожденное село Красное в ДНР
Освобожденное село Красное в ДНР
Освобождение села Красное позволяет отодвинуть ВСУ от Артемовска и создает угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие населенного пункта также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке боевого соприкосновения.
Кроме того, Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили четыре контратаки противника в районе Богдановки в ДНР.
Всего Киев потерял до 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевую машину РСЗО "Град".
В четверг Минобороны рассказало, что военные овладели железнодорожной станцией Алебастровая южнее Артемовска.
© ИнфографикаЖелезнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Железнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике